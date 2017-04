Anticipazioni Il Segreto, tutte le trame delle puntate della settimana del 1°, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 maggio 2017 – «Una trappola scatta a vuoto!» Emozioni imperdibili in arrivo dalle nuove anticipazioni de Il Segreto, quelle basate sulla trama delle puntate che andranno in onda nella prima settimana di maggio 2017. Anticipazioni che raccontano, come sempre, colpi di scena e sconvolgenti novità! Hernando Dos Casas, dopo essere stato denunciato da Elias per aver attentato alla vita della prima moglie Manuela e del suo figlioletto Damian, è ricercato dalla Guardia Civile, che irrompe a Los Manantiales per arrestarlo! Inutilmente: l’hidalgo non si trova e così la trappola del giovane Mato scatta a vuoto!

Anticipazioni Il Segreto, le trame delle puntate della settimana del 1°, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 maggio 2017 – «La promessa di Matías»

Innamorato perso di Beatriz, Matías promette alla ragazza e a Camila – atterrite e angosciate per l’improvvisa scomparsa di Hernando, e per le circostanze in cui è avvenuta – che farà di tutto per ritrovare Dos Casas e ristabilire la verità! Intanto le anticipazioni de Il Segreto mostrano che Cristobal continua ad accumulare prove per incriminare Francisca per la morte di suo padre Salvador Castro e a tal fine concentra le sue indagini sullo scomparso don Julian.

Anticipazioni Il Segreto, tutte le trame delle puntate della settimana del 1°, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 maggio 2017 – «Lo spettegolio di Dolores»

Nel frattempo le anticipazioni de Il Segreto ci mostrano Dolores intenta – l’avreste mai detto? – a spettegolare. Oggetto del chiacchiericcio della Mirañar è l’idillio tra Beatriz e Matías: la bottegaia insinua che il giovane sia solo a caccia di una consistente dote! Intanto Fe propone a Gracia di pubblicizzare i costumi da bagno della sua boutique organizzando una sfilata. Quando don Berengario lo viene a sapere minaccia di scomunicarle!