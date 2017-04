Calciomercato, Juventus: il punto su Morata, Schick, De Sciglio e Douglas Costa. La Juventus di Max Allegri è concentrata al massimo per per affrontare la fase finale di una stagione che la vede ancora in corsa per tutti e tre gli obiettivi (Scudetto, Coppa Italia e Champions Legaue). Nel frattempo però i dirigenti bianconeri ragionano sulla squadra del futuro. Dopo aver ufficializzato gli affari Caldara (che arriverà nel 2018), Orsolini e Betancur, Beppe Marotta e Fabio Paratici hanno messo gli occhi su Patrick Schick. Il gioiellino della Sampdoria ha già messo a segno 10 reti in Serie A, con un’ottima media gol/minuti giocati. L’ultimo gol contro il Crotone ha ricordato i movimenti e le giocate del miglior Dennis Bergkamp ai tempi dell’Arsenal.

Calciomercato, Juventus: il punto su Morata, Schick, De Sciglio e Douglas Costa.

La clausola rescissoria di Schick è di 25 milioni di euro. I bianconeri stanno pensando di pagarla, lasciando per un altro anno il giovane ceco a Genova a “farsi le ossa”. In più Marotta offrirebbe il prestito gratuito di Betancur (sempre per un anno) e alcuni bonus, che sbaraglierebbero la concorrenza di Inter e Napoli. In attacco piace sempre Alvaro Morata, che ormai è ai ferri corti con Zidane e vuole lasciare Madrid. Il prezzo del cartellino si aggira intorno ai 50 milioni, ma la Juventus deve guardarsi dalla concorrenza dei top club inglesi (United e Chelsea in pole) che da tempo stanno corteggiando il canterano.

In difesa piace sempre De Sciglio, aggredito da alcuni tifosi rossoneri nel post-partita di Milan-Empoli. Il pupillo di Allgeri (in scadenza nel 2018) potrebbe arrivare ad una cifra intorno ai 10 milioni. A centrocampo invece c’è da ragionare. Tolisso del Lione ha già trovato l’accordo coi bianconeri, ma il vulcanico presidente Aulas oppone resistenza sul prezzo. I francesi chiedono 40 milioni cash, senza contropartite o bonus. La trattativa si preannuncia lunga ed estenuante, ma l’affare dovrebbe andare in porto. Il 4-2-3-1 allegriano ha bisogno però di esterni veloci e duttili. Douglas Costa è un profilo che piace e i rapporti col Bayern sono ottimi, dopo gli affari Coman e Benatia. La Juventus potrebbe chiudere l’operazione a 30-35 milioni.