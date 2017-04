Detto Fatto, i tutorial del 26 aprile 2017: i consigli sul look di Francesca Rocco per le future mamme

Detto Fatto, il look di Caterina Balivo per la puntata di oggi, mercoledì 26 aprile 2017. Detto Fatto torna oggi, mercoledì 26 aprile 2017, puntuale su Rai 2 con una puntata ricca di interessanti tutorial. Caterina Balivo ha fatto il suo ingresso in studio con un look casual molto grazioso: la conduttrice ha oggi deciso di indossare dei jeans con gli strappi ed una camicia bianca con pois neri. Ad impreziosire il look sono dei bellissimi ed elegantissimi sandali neri con alto tacco a spillo.

Detto Fatto, i tutorial di oggi, 26 aprile 2017: moda mare per le future mamme.

Francesca Rocco, blogger e prossima neo mamma, torna a Detto Fatto, dopo il successo dello scorso tutorial, e propone una rubrica sul look da mare per le future mamme. Francesca crea due look da spiaggia per una futura mamma al settimo mese di gravidanza molto giovane, di appena 25 anni, e le propone un outfit con costume intero e pareo tropicale, ed un outfit da aperitivo sulla spiaggia con costume a due pezzi, colorati pantaloni a zampa, fascia nei capelli e camicia del compagno. Francesca, inoltre, ci dà alcuni importanti consigli. Anzitutto, dobbiamo mettere una crema solare molto alta: in gravidanza aumentano le macchie solari. Dobbiamo bere molto, e dobbiamo sempre indossare un cappello.