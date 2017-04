Guendalina Canessa, ultime news. Guendalina Canessa e Pietro Aradori non sono più una coppia. La Canessa e il cestista hanno concluso il loro rapporto sentimentale dopo due anni di passione. A svelarlo è stata lei con un post pubblicato sul suo profilo Instagram.”Molti di voi mi scrivono anche privatamente e si dispiacciono di non potermi più vedere al PalaBigi…. ho amato e Amo la Città di Reggio Emilia, gli abitanti, la Grissin Bon e i suoi tifosi. Ho conosciuto in questi due anni persone splendide e Amiche a Me molto care…. sono stati Due anni incredibili anche se negli ultimi mesi un po’ meno….”, ha scritto.

Guendalina Canessa, ultime news: dopo due anni è finito l’amore con Pietro Aradori!

“Non vi ho detto niente perché devo ancora metabolizzare il tutto!! Al momento non voglio aggiungere altro. Ringrazio tutti voi, la dirigenza, tutto lo staff, la squadra, tiferò sempre per voi e per il Capitano”, ha poi concluso la bionda raccontando la fine del rapporto con Aradori. Guendalina e Pietro si erano conosciuto l’estate di due anni fa, ma lui era fidanzato con un’altra ragazza. Poi però le loro strade si erano intrecciate ed era esplosa la passione, fino a poche settimana fa.