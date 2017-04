La prova del cuoco: le anticipazioni e le ricette della puntata di oggi 26 Aprile 2017

La prova del cuoco: le anticipazioni della puntata di oggi 26 Aprile 2017. Torna in onda oggi 26 Aprile 2017 La prova del Cuoco condotto da Antonella Clerici, il cooking show in diretta dal lunedì al venerdì alle 11:50 su Rai Uno. Anche oggi verranno proposte tante ricette per accontentare tutti i gusti, ma anche molto altro. Ospiti saranno tanti maestri e maestre di cucina, assisteremo a rubriche di approfondimento su prodotti e ai diversi gusti dei piatti spesso i consigli dell’abbinamento di un buon vino. In attesa delle anticipazioni della puntata di oggi ricordiamo che lunedì 24 Aprile 2017 abbiamo assistito alla preparazione di gustosi cornetti lievitati, perfetti per la colazione. Il procedimento è molto semplice ed il risultato è stato davvero d’effetto. Per i cuochi di primavera, due ricette a confronto: tagliata di verdure con salsa al crescione e torta di fagiolini e patate. Il pubblico in studio ha decretato la parità di gradimento tra i due piatti.

Il maestro Barzetti ha eseguito la ricetta del risotto cacio, pepe e limone. Per l’angolo del dessert viene ad essere presentata una torta da cuocere in padella con macedonia di frutta. Una ricetta veloce e di facile esecuzione che si presta a numerose varianti.

La prova del cuoco: la sfida dei cuochi di lunedì 24 Aprile 2017.

Per la gara dei cuochi di lunedì 24 Aprile 2017 la squadra del pomodoro rosso ha gareggiato con medaglioni ripieni con caciotta tartufata e tartare di carne, il peperone verde ha risposto con tacconi con lo zi e trilogia di gamberi. Ad aggiudicarsi la vittoria è stata la squadra rossa. Chi vincerà la sfida di oggi?