Papa Francesco, oggi 26 aprile 2017. “L’esistenza di ciascuno di noi è legata a quella degli altri: la vita non è tempo che passa, ma tempo di incontro”. Papa Francesco lo sottolinea nel videomessaggio, inviato “a sorpresa” come si sottolinea in Vaticano, all’incontro internazionale ‘Ted 2017 – The future you’ (‘Il futuro sei tu’) in corso a Vancouver in Canada.”Incontrando o ascoltando ammalati che soffrono, migranti che affrontano tremende difficoltà in cerca di un futuro migliore, carcerati che portano l’inferno nel proprio cuore, persone specialmente giovani che non hanno lavoro, mi accompagna spesso una domanda: perché loro e non io?’. Anch’io – ricorda il Papa – sono nato in una famiglia di migranti: mio papà, i miei nonni, come tanti altri italiani, sono partiti per l’Argentina e hanno conosciuto la sorte di chi resta senza nulla. Anch’io avrei potuto essere tra gli ‘scartati’ di oggi. Perciò nel mio cuore rimane sempre quella domanda: perché loro e non io?”.

Ted è una organizzazione non profit impegnata nella diffusione di idee tramite discorsi (talk) di 18 minuti o meno. E’ nata nel 1984 come conferenza di Technology, Entertainment and Design – da cui l’acronimo – e oggi copre i temi più disparati, dalla scienza al business alle questioi globali – in oltre 100 lingue.

Papa Francesco, oggi 26 aprile 2017: le news ed il messaggio al Ted 2017.

Papa Francesco rimarca che “il futuro è fatto di incontri”, che la vita è fatta di relazioni, perché “la vita non è tempo che passa, ma tempo di incontro”. Ricorda, il Papa, che ogni volta che incontra un emarginato o uno “scartato” si chiede “perché loro e non io”, e auspica che la conferenza aiuti a ricordare che “abbiamo tutti bisogno gli uni degli altri”, e “abbiamo bisogno di risanare i nostri collegamenti”, perché tutto è collegato, come spiegano le scienze, mentre in molti pensano “che non sia possibile un futuro felice”.

Il Papa quindi sottolinea che “sarebbe bello” se “alla crescita delle innovazioni scientifiche e tecnologiche” corrispondesse “anche una sempre maggiore equità ed inclusione sociale”, e allo stesso modo sarebbe bello se “mentre scopriamo nuovi pianeti lontani, riscoprissimo i bisogni del fratello e della sorella che mi orbitano intorno”. La fraternità, afferma il Papa, non si deve ridurre “solo ad assistenza sociale”, ma deve diventare “atteggiamento di fondo nelle scelte a livello politico, economico, scientifico, nei rapporti tra le persone, tra i popoli e i Paesi”.“Solo l’educazione alla fraternità – rimarca il Papa – può superare la cultura dello scarto”, cultura che riguarda “prima di tutto le persone che vengono emarginate da sistemi tecno-economici dove al centro, senza accorgerci, spesso non c’è più l’uomo, ma i prodotti dell’uomo”.Papa Francesco chiede più solidarietà, perché questa “non è un meccanismo automatico”, ma una risposta libera che nasce dal cuore di ciascuno”

Mi piacerebbe, ha detto il Papa, “che questo incontro ci aiuti a ricordare che abbiamo tutti bisogno gli uni degli altri, che nessuno di noi è un’isola, un io autonomo e indipendente dagli altri, che possiamo costruire il futuro solo insieme, senza escludere nessuno. Spesso non ci pensiamo, ma in realtà tutto è collegato e abbiamo bisogno di risanare i nostri collegamenti: anche quel giudizio duro che porto nel cuore contro mio fratello o mia sorella, quella ferita non curata, quel male non perdonato, quel rancore che mi farà solo male, è un pezzetto di guerra che porto dentro, è un focolaio nel cuore, da spegnere perché non divampi in un incendio e non lasci cenere”.

Francesco ha ricordato la storia evangelica del Buon Samaritano, che, ha detto, “è la storia dell’umanità di oggi. Sul cammino dei popoli ci sono ferite provocate dal fatto che al centro c’è il denaro, ci sono le cose, non le persone.E c’è l’abitudine spesso di chi si ritiene ‘per bene’, di non curarsi degli altri, lasciando tanti esseri umani, interi popoli, indietro, a terra per la strada. C’è però anche chi dà vita a un 3 mondo nuovo, prendendosi cura degli altri, anche a proprie spese. Infatti – diceva Madre Teresa di Calcutta – non si può amare se non a proprie spese”.