Riforma delle pensioni, le ultime novità. Si avvicina il mese di maggio e con esso l’entrata in vigore delle misure sulle pensioni anticipate previste nella legge di bilancio 2017. Mentre l’Ape sociale consentirà un vero e proprio anticipo con l’onere a carico dello Stato, l’Ape volontaria, ha sottolineato Stefano Patriarca, consigliere economico dell’unità di coordinamento della politica economica della presidenza del Consiglio non è un intervento per consentire le pensioni anticipate, ma uno strumento finanziario per realizzare “un reddito ponte da 63 anni alla pensione di vecchiaia, senza smettere di lavorare, il quale può essere combinato, ad esempio, con un part time”.

Patriarca dalle pagine de”Il Sole 24 ore” ha precisato: “Ape e Rita segnano la strada per una flessibilità alternativa alla impraticabile riduzione generalizzata dell’età di pensionamento. Si potrà gestire un ritiro, parziale o totale, dal mercato del lavoro, con l’erogazione non di una pensione, ma di un reddito ponte sino alla pensione di vecchiaia”.

L’economista ha chiarito che per chi chiedesse l’Ape per due anni (80% della pensione netta), l’operazione dovrebbe avere un Taeg netto effettivo attorno al 3,3%, un livello molto al di sotto degli attuali tassi per operazioni comparabili. “Se si confrontano le somme complessive percepite nelle due situazioni con e senza Ape, si vede che la somma dei redditi percepiti nel caso di Ape è più bassa solo di circa il 2,9%, che diventa 0,4% se si considerano i flussi finanziari attualizzati”, ha puntualizzato.

Pensioni future, i chiarimenti di Patriarca.

Per quanto riguarda le pensioni future, Per Patriarca:” Il sistema pensionistico per i giovani non produrrà di per sé pensioni basse. I rendimenti pensionistici del sistema pubblico saranno adeguati anche per i giovani (se i redditi saranno adeguati), ma al prezzo dello spostamento in avanti dell’età di pensionamento”.

Pensioni, reddito di cittadinanza.

Il Movimento cinque stelle ha organizzato una marcia per il 20 maggio prossimo che partirà da Perugia ed arriverà ad Assisi, per promuovere il reddito di cittadinanza, la risposta sulle pensioni, il lavoro ed il welfare dei pentastellati. Si legge sul blog di Beppe Grillo:”Cammineremo insieme per circa 19 chilometri perchè il Reddito di Cittadinanza è la priorità per il Paese, l’unico modo per liberare le persone dalla miseria e restituire loro la dignità. Il governo attuale ignora milioni di famiglie in difficoltà e l’unico obiettivo dei partiti è arrivare a settembre per prendersi una pensione privilegiata dopo aver lavorato solo 4 anni, 6 mesi ed 1 giorno. Degli italiani se ne fregano. Nel nostro Paese milioni di pensionati sopravvivono con pensioni da fame inferiori ai 500 euro (26% delle pensioni erogate dall’Inps); migliaia di persone, soprattutto giovani, sono costrette ad emigrare alla ricerca di un futuro (115.000 nel solo 2016). La disoccupazione è alle stelle, soprattutto quella giovanile. La povertà è ai massimi storici anche per la mancanza di lavoro (il 28,9% dei residenti in Italia sono a rischio povertà. Un cittadino su due se parliamo del Sud”.

Il reddito di Cittadinanza del Movimento 5 Stelle, si legge sul blog: prevede un sostegno al reddito condizionato alla formazione e al reinserimento nel mondo del lavoro e al rispetto di determinati obblighi (es: rendersi subito disponibile a lavorare, attivarsi nella ricerca attiva di un lavoro, offrire un piccolo contributo in favore della collettività in base alle proprie competenze, non rifiutare più di 3 proposte di lavoro, ecc.); rappresenta una vera e propria manovra economica che contribuisce a far aumentare i consumi dei beni primari, e con essi, i profitti delle aziende. Aziende che, grazie alla ripresa delle proprie vendite, potranno assumere lavoratori, rimettendo in moto l’economia reale del Paese, non quella virtuale della banche; prevede l’introduzione di un salario minimo orario; prevede l’implementazione delle politiche attive del lavoro, il rafforzamento dei Centri per l’impiego e la promozione di nuova impresa destinando importanti risorse economiche anche per le start up innovative.