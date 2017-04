Riforma pensioni e reddito di cittadinanza, le news. Una delle prime proposte formulate dal Movimento 5 Stelle è quella del reddito di cittadinanza, intervento che avrebbe degli effetti anche sugli assegni pensionistici. Il Movimento 5 Stelle ha indetto una marcia da Perugia ad Assisi per il 20 maggio 2017: alle 11:30 si partirà dalla Basilica di San Pietro nel capoluogo umbro per percorrere circa 19 km prima di arrivare alla Basilica di Santa Maria degli Angeli di Assisi.

Reddito di cittadinanza e la marcia del M5S, le news di Luigi Di Maio.

Sottolinea Luigi di Maio dalla sua pagina Facebook: “Il 20 maggio alle ore 11.30 partiremo dalla Basilica di San Pietro di Perugia per la marcia per il RedditoDiCittadinanza. È la massima priorità per gli italiani e vogliamo ricordarlo con una grande manifestazione pacifica: Nessuno Deve Rimanere Indietro. Cammineremo insieme per circa 19 chilometri perchè il Reddito di Cittadinanza è la priorità per il Paese, l’unico modo per liberare le persone dalla miseria e restituire loro la dignità”. Il reddito di cittadinanza, sottolinea il M5S, rappresenta una priorità del un Paese. Con l’introduzione di un salario minimo e l’aumento del reddito disponibile si contribuirebbe a stimolare la ripresa dell’economia. Luigi Di Maio ha anche rilanciato l’idea di una maggiore flessibilità in uscita verso la pensione anticipata.

Riforma Pensioni, il programma del M5S: tutele per precoci, usuranti, estensione dei benefici previdenziali.

Sul fronte pensioni, inoltre, si legge nel programma dei pentastellati pubblicato sul sito del Movimento, il M5s “aumenterà la libertà dei lavoratori di decidere, entro certe soglie e limiti, il livello di contribuzione (anzianità) e l’età anagrafica di uscita dal lavoro, consentendo loro di bilanciare esigenze differenti (logorio professionale, necessità di avere più tempo libero o esigenza, al contrario, di percepire un assegno previdenziale più ricco)”. I 5 Stelle propongono inoltre di “estendere le tutele previdenziali dei cosiddetti lavori ‘usuranti’ a categorie professionali oggi non incluse e terremo conto delle esigenze dei cosiddetti ‘precoci’”, ricalibrando anche “l’incentivo legato alla ‘staffetta generazionale’”.

Riforma pensioni, le ultime news sulle pensioni d’oro.

Sul fronte pensioni d’oro, la Corte dei Conti della Sicilia ha messo in discussione il contributo di solidarietà, cioè il prelievo sulle pensioni più elevate dei regionali, definendolo un “mascherato prelievo tributario gravante, in modo irragionevole e discriminatorio, solo su una categoria di cittadini”. Per i giudici contabili la legge varata a livello nazionale è stata recepita nella Finanziaria regionale del 2014 nel modo sbagliato, destinando le somme “per finanziare interventi solidaristici sociali, a disoccupati e disabili per esempio, e non allo stesso sistema pensionistico come previsto dalla legge.

La Corte dei conti ha deciso, quindi, dopo la presentazione di diversi ricorsi da parte di alcuni pensionati regionali, di eccepire l’incostituzionalità della norma e sarà la Corte costituzionale a dover decidere adesso se cancellarla. Se dovesse dare ragione alla magistrature contabile, la Regione siciliana dovrà restituire quasi sei milioni di euro prelevati negli ultimi tre anni dalle pensioni degli ex regionali, con importi che variano da poche centinaia di euro a oltre 30 mila euro.

Lavoro, Inps, le news di Cesare Damiano.

Sul fronte lavoro ed Inps, le ultime news vengono fornite Cesare Damiano, Presidente della Commissione Lavoro alla Camera, che lamenta la mancata emissione da parte dell’Inps della circolare attuativa della normativa sulla DisColl: “Cosa sta aspettando l’INPS a emanare la circolare relativa all’attuazione della normativa sulla DisColl approvata con il passato Milleproroghe all’inizio dell’anno? In questo modo si lasciano scoperti migliaia di giovani, i più deboli in un mercato del lavoro contrassegnato dalla precarietà”. “La cosa – prosegue Damiano – è tanto più incredibile di fronte al fatto che la DisColl, che è stata provvisoriamente prorogata fino a giugno, dal primo luglio di quest’anno diventerà strutturale grazie alla nuova legge sul lavoro autonomo”. “Il Governo ha già trasmesso le sue osservazioni all’INPS la scorsa settimana: adesso è ora di concludere”, conclude.