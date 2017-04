Tagli di capelli corti medi e lunghi primavera estate 2017: tutte la ultimissime novità e proposte

Tagli di capelli primavera estate 2017: i tagli di capelli corti e pratici. Le nuove tendenze in tema di tagli di capelli donna primavera/estate 2017 puntano sui tagli cortissimi. I tagli di capelli corti si sa conquistano sempre tutte. Ma quali saranno le acconciature xxs più cool della primavera estate 2017? Al primo posto ci sono senza dubbio capelli cortissimi, in stile boyish, e caschetti molto sfilati, come il bob destruttrato, il vero trend della stagione. Sbizzarritevi dunque con pixie cut e bob cortssimi, e se proprio volete strafare, andate sul bowl cut, il taglio a scodella, celebrato come un vero top trend dalle tendenze capelli dell’estate 2017. Se invece, siete delle affezionate dei classici carrè, niente paura: avrete l’imbarazzo della scelta! Classico, simmetrico con frangetta, super scalato o ondulato, il preferito dalle celebrities.

Tagli di capelli primavera estate 2017: i tagli di capelli medi e scalati.

I tagli di capelli medi e scalati sono da sempre quelli più scelti dalle donne, sia per la praticità con cui possono essere asciugati e messi in piega ogni giorno, sia perché risolvono molti problemi, ad esempio quello di chi ha i capelli fini e cerca un tipo di styling che possa aiutare a donare volume. Lisci, mossi, addirittura ricci i tagli di capelli medi scalati si adattano a qualsiasi tipologia di capello e, anzi, proprio la scalatura permette di giocare ogni giorno con effetti diversi armandosi semplicemente di phon, spazzola e un po’ di lacca, per fissare qualche ciuffo verso l’esterno per un effetto spettinato e sbarazzino, oppure per far rimanere l’acconciatura immobile con punte asimmetriche ad incorniciare il viso.

Tagli di capelli primavera/estate 2017: i tagli di capelli lunghi e sensuali.

I tagli di capelli lunghi e mossi, oltre ad essere praticissimi, saranno il must di questa nuova stagione. I tagli di capelli mossi possono sposarsi con capelli lunghi, medi e corti, la lunghezza non fa differenza ma se amate i tagli di capelli mossi e lunghi, non abbiate paura: i capelli lunghi con una sapiente aggiunta di movimento, saranno sensuali e glamour. Sfoggiateli con le code di cavallo, con le trecce ma anche, perché no, sciolti e naturali. Saranno semplicemente bellissimi. Anche l’ effetto ottenuto con l’ asciugamento dei capelli al sole, il cosiddetto “beach waves” sarà di sicuro effetto.