Tagli di capelli primavera/estate 2017: i tagli di capelli corti. La primavera è iniziata da oltre un mese, fra poco arriverà l’estate e con essa la voglia di cambiare stile e look a partire dai capelli. Vi anticipiamo subito che le novità dei tagli di capelli sono numerose e soddisfano i gusti di tutte le donne. I più gettonati del momento sono le chiome androgine, alla maschietto. Si sa che i capelli corti sono perfetti in estate per una sorta di ragioni: freschi e facilissimi da acconciare. Tante sono le proposte di tagli di capelli corti per la Primavera Estate 2017. I tagli di capelli corti del momento giocano con le geometrie e le sfumature di colore, tono su tono o a contrasto, dando vita ad hair look ricchi di carattere. Protagoniste degli hair look di tagli di capelli corti per la primavera/estate 2017 sono le frange corte, le scalature e anche le sfilature, che alleggeriscono i tagli, soprattutto sulla nuca.

Tendenze capelli primavera/estate 2017: ecco le colorazioni più gettonate.

Fra i maggiori trend dei colori capelli estate 2017 troviamo una vasta gamma di sfumature. Dallo stravagante grigio argento molto glam al castano moka; le tendenze sono veramente numerose. Per chi ama i colori classici e a tinta unita dalla prossima stagione saranno di gran moda il biondo scuro, come anche il Golden Brown, il biondo miele, il biondo platino perla, il Caramel Blonde, il biondo Tiziano, per le rosse, il Bronde e il castano cioccolato in tutte le sue tonalità.

Tagli di capelli corti primavera/estate 2017: le ultimissime novità e proposte 1 su 23