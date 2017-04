Amici 2017 Ed. 16: è il boom delle polemiche per lo scherzo organizzato ad Emma Marrone

Amici 2017 Ed. 16: polemiche sullo scherzo organizzato ad Emma Marrone. Dopo il chiacchieratissimo addio di Morgan ad Amici, il suo ruolo è stato assegnato ad Emma Marrone, che già lo aveva egregiamente ricoperto negli anni scorsi, ed si è dimostrata molto felice nel ritornare. Maria De Filippi e la produzione del programma, per accoglierla, hanno però deciso di giocarle uno scherzo, una trovata veramente molto hot, che ha scatenato anche molte polemiche sui social e che alla cantante salentina è costato persino un Tapiro D’oro. Durante le prove della trasmissione, un ballerino ha finto di molestare la cantante mentre quest’ultima era intenta in una esibizione. Lo scherzo, ritenuto inappropriato, ha scatenato una bufera. Le aggressioni sono andate avanti per alcuni minuti nonostante la cantante esibisse chiaramente il suo diniego, e chiedesse in maniera risoluta al ballerino di cessare quella avance, fino a cacciarlo.

Amici 2017 Ed. 16: uno scherzo hot o di cattivo gusto quello organizzato ad Emma Marrone?

Uno scherzo di cattivo gusto visto il contesto storico ove ogni giorno le violenza sulle donne si amplifica ed il femminicidio è all’ordine del giorno. In poche ore sul web e anche ai telefoni di alcuni Centri antiviolenza si sono registrate reazioni indignate e arrabbiate di donne che hanno subito molestie sessuali: è stata lanciata una petizione rivolta al presidente del Senato Pietro Grasso, “Basta alle molestie sessuali in televisione“.