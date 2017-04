Amici 2017, il daytime e le news di oggi, 27 aprile 2017: le prove per il serale dei Bianchi. Proseguono le prove per il sesto serale di Amici 2017 Ed. 16, e non mancano le sorprese. Shady è un pò già di morale: Mike ha avuto un inedito da Stash dei The Kolors, per lei ancora nessuna sorpresa. E invece, la sorpresa è dietro l’angolo: Boosta le propone un nuovo brano, ma non finisce qui. Boosta fa i complimenti alla ragazza, le dice che la sua voce è bellissima e le confessa che vorrebbe produrre qualcosa di suo. Proseguono le prove anche per gli altri Bianchi. Sebastian si esercita nella coreografia della prova con il coach, mentre Mike prova il duetto sul brano di Lou Reed. Anche Thomas si esercita, e riceve i complimenti di Emma. Dopo le prove, Emma va nella casetta dei Bianchi e porta delle birre per tutti.

Amici 2017, il daytime e le news di oggi, 27 aprile 2017: le prove per il serale dei Blu.

Anche i Blu si preparano per il serale di sabato. Andreas prova la coreografia e riceve le indicazioni di Giuliano Peparini, mentre Cosimo prova insieme a Natalia Titova. Elisa, intanto, segue i ragazzi nel canto, e dà alcuni consigli a Federica e Riccardo.