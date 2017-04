Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le ultime news al 27 aprile 2017: l’intervista di Radio Radicale a Ilaria Cucchi. Alla marcia per l’amnistia dello scorso 16 aprile ha partecipato anche Ilaria Cucchi, fondatrice e presidente dell’associazione Stefano Cucchi. Da anni Ilaria si batte affinché quello che è accaduto al fratello non accada più a nessuno, e chiede una migliore situazione delle carceri e l’introduzione del reato di tortura. “Siamo qui per la prima volta come associazione, l’associazione Stefano Cucchi che porta il nome di mio fratello”, annuncia Ilaria. “Sono qui con uno striscione, “Stop tortura”. Ci sono dei temi che vengono sempre posti all’ultimo gradino in una società come la nostra. Noi riteniamo che certi temi dal momento in cui riguardano il rispetto, i diritti fondamentali dell’essere umano non possiamo più aspettare. Noi chiediamo a gran voce l’introduzione del reato di tortura in Italia, una legge che non può aspettare, una legge efficace”.

Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le ultime news al 27 aprile 2017: l’intervista di Radio Radicale a Fabio Anselmo.

A soffermarsi sull’importanza dell’introduzione del reato di tortura è anche Fabio Anselmo, l’avvocato di Ilaria Cucchi: “Il reato di tortura è diventato uno spot ricorrente: viene invocato ma non viene mai emanato come legge. Questo Stato preferisce pagare i denari per fatti di tortura attraverso la giurisdizione della Corte europea dei diritto dell’uomo piuttosto che punire gli autori di quei fatti per i quali noi cittadini abbiamo pagato con il denaro pubblico quei danni. Il reato di tortura deve essere introdotto in questo ordinamento, noi ne abbiamo un estremo bisogno e lo dice anche la situazione delle carceri. Ma deve essere una legge seria, efficace. Bisogna combattere il principio ‘meglio una pessima legge che nessuna legge’ perché una pessima legge non avrebbe altro significato che dare la licenza di tortura a coloro che la praticano garantendone l’impunità, invece serve una legge efficace che punisca i reati di tortura”.