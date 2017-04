Anticipazioni Beautiful settimana dall’1 al 6 maggio 2017: Steffy tradisce Wyatt!

Anticipazioni Beautiful, tutte le trame della settimana del 1°, 2, 3, 4, 5 e 6 maggio 2017 – «Esplosioni di passione!» – Proposte sconvolgenti ed esplosioni di passione si apprestano per i fan della madre di tutte le soap opera! Questo ci rivelano le anticipazioni basate sulle trame delle puntate della prima settimana di maggio 2017 di Beautiful: una miscela esplosiva di ingredienti, elementi e situazioni che daranno il tono alle prossime puntate della serie californiana, che Canale 5 manda in onda da lunedì 1° maggio a sabato 6 maggio 2017, come sempre alle 13:40!

Anticipazioni Beautiful, le trame delle puntate della settimana del 1°, 2, 3, 4, 5 e 6 maggio 2017 – «Per Maya e Rick l’appetito vien mangiando: chiedono un’altra gravidanza surrogata a Nicole!»

Le anticipazioni di Beautiful mostrano che Nicole e Zende, dopo aver ricevuto la sconcertante richiesta di una seconda gravidanza da parte di Rick e Maya, discutono animatamente e si dividono ancora sulla questione. Al che Nicole cerca di far capire alla sorella e al cognato che non se la sente di fare, per la seconda volta – da madre surrogata al nuovo o alla nuova nipotina! Niente fratellino per Lizzie, allora? Ecco una vicenda destinata a complicarsi!

Anticipazioni Beautiful trame puntate settimana dall’1 al 6 maggio 2017 – «Ridge insiste ed Eric ne fa… una malattia!»

Steffy e Liam fanno all’amore – né più né meno – questo è quanto annunciano le anticipazioni di Beautiful, ma la sgargiante Forrester frena per qualche tempo gli entusiasmi del suo amore ritrovato: prima di ritornare a vivere con lui, deve sistemare certe cose con Wyatt… Nel frattempo Eric risponde con un nuovo malore alle insistenze di Ridge, che preme perché il patriarca modifichi il documento della procura, eliminando definitivamente i poteri di Quinn sulla Forrester! Ma l’inquietudine dello stilista si manifesta anche in altre situazioni: dopo aver appreso da Brooke la sua intenzione di sposare Bill Spencer – di cui si dichiara innamorata – Ridge la bacia con ardore! Della serie: ‘assaggia questo e poi fammi sapere’!