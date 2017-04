Anticipazioni Tempesta d’Amore, tutte le trame delle puntate della settimana del 1°, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 maggio 2017 – «L’Uovo fatale!» – Avvincenti e imperdibili sono gli episodi in arrivo di cui ci parlano le nuove anticipazioni di Tempesta d’Amore, Sturm der Liebe, basate sulla trama delle puntate che Rete 4 manda in onda – come sempre tutti i giorni alle 19:55 – nella prima settimana di maggio 2017. Le anticipazioni ci dicono di come la questione del furto dell’Uovo di Fabergé a Villa Von Lutzow continui a incombere sulla vita della povera Melli, che ne viene ingiustamente accusata!

Anticipazioni Tempesta d’Amore, trame delle puntate della settimana del 1°, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 maggio 2017 – «E… l’attrazione fatale!»

Frattanto Fabien continua a essere fonte di problemi tra Michael e Natascha, i quali ne hanno già abbastanza per conto loro, tant’è che la Schweitzer cerca conforto tra le braccia del più comprensivo Nils! Tuttavia – e del resto è anche ovvio – le anticipazioni di Sturm der Liebe, Tempesta d’Amore ci avvertono che questa liaison avrà nelle vite dei due protagonisti le spiazzanti conseguenze che possiamo immaginare: da questo momento in poi i loro rapporti con i rispettivi compagni non saranno mai più gli stessi!

Anticipazioni Tempesta d’Amore, trame delle puntate della settimana del 1°, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 maggio 2017 – «’Galeotto fu il libro…!’»

Nel frattempo le anticipazioni di Tempesta d’Amore rivelano che Oskar tenta di smarcarsi dalla vicenda della scomparsa (e della morte!) di Philip, ma la vicenda si fa sempre più spinosa e problematica: in caso di scoperta dell’omicidio, come dimostrare, a distanza di tanti anni, che sua sorella agì per legittima difesa? Natascha intanto è alle prese con quella che forse è stata la causa del suon tradimento nei confronti di Michael: la sua autobiografia, che il marito aveva a suo tempo sottovalutato, a differenza di Nils, da cui la scrittrice novella ha invece avuto apprezzamento e aiuto. Ora pare che ci sia un editore disposto a pubblicargliela… come andrà?