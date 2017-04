, tutte le trame delle puntate della settimana del 2, 3, 4 e 5 maggio 2017 – «Un grave problema» – Emozionanti episodi ci attendono secondo le nuove anticipazioni di Un posto al sole, basate sulla trama delle puntate che Rai 3 manda in onda – come sempre tutti i giorni alle 20:40 (tranne martedì in cui la puntata è doppia e inizia alle 20:20, per recuperare quella non trasmessa il 1° maggio) nella prima settimana di maggio 2017. Le anticipazioni ci dicono che si apre un ennesimo periodo difficile per i protagonisti di UPAS, in particolare per Viola, Eugenio, Ornella e Raffaele i quali, purtroppo, si troveranno a fronteggiare un grave problema.

Anticipazioni Un posto al sole, trame delle puntate della settimana del 2, 3, 4 e 5 maggio 2017 – «Marina va in ospedale da Matteo».

Le anticipazioni di Un posto al sole riferiscono inoltre che Marina non perde occasione per far visita a Matteo in ospedale, benché la cosa vada di traverso a Roberto Ferri che non accetta questa amicizia di sua moglie e ne è geloso. Ma la Giordano non mette fine alle visite. E c’è di più: sviluppa di nuovo una grande incertezza sui propri sentimenti, nonostante la recente scelta matrimoniale. Va allora a sfogarsi con Filippo cercando in lui un consiglio e un conforto.

Anticipazioni Un posto al sole, trame delle puntate della settimana del 2, 3, 4 e 5 maggio 2017 – «Una difficile gravidanza».

Le anticipazioni di Un posto al sole riferiscono inoltre che Viola Bruni sta affrontando una gravidanza a rischio. Questo però non la distoglie dal portarla avanti, aiutata dalla premura e dall’affetto di Raffaele e Ornella e – in particolare – di suo marito Eugenio, che le starà vicino supportandola con abnegazione.