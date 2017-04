Ballando con le stelle 2017: continua la polemica tra Alba Parietti e Selvaggia Lucarelli

Ballando con le stelle 2017 Ed. 12, ecco le sei coppie finaliste. Manca poco alla finalissima di Ballando con le stelle 2017 Ed. 12: sabato 29 aprile scopriremo chi, tra le sei coppie rimaste in gara, vincerà quest’edizione della trasmissione. Durante l’ultima puntata abbiamo visto quali coppie potranno esibirsi durante la finale e concorrere alla vittoria: si tratta di Fabio Basile e Anastasia Kuzmina, Oney Tapia e Veera Kinnunen, Antonio Palmese e Samanta Togni, Simone Montedoro e Alessandra Tripoli, Martina Stella e Samuel Peron e, infine, Xenia e Raimondo Todaro. Non ce l’hanno fatta, quindi, due protagoniste indiscusse di questa stagione del programma: Alba Parietti e Giuliana De Sio.

Ballando con le stelle 2017 Ed. 12: il post di Alba Parietti contro la Lucarelli.

Alba Parietti e Selvaggia Lucarelli sono state protagoniste di diversi battibecchi durante Ballando con le stelle 2017 Ed. 12. Le due hanno iniziato a lanciarsi frecciatine durante la diretta televisiva, e lo scontro è continuato sui social. Alba Parietti ha pubblicato un nuovo post in cui parla di Selvaggia: “Discutere con la Lucarelli è mettere m*** in un ventilatore. Dopo la trovi dappertutto. Questa è ultima volta, che pubblico qualcosa che riguarda la Lucarelli, che sostiene io parli di lei e la sp*** in continuazione, quando è evidente a tutti che è esattamente il contrario. Lei vive di questo. Confermo solo una cosa, lei sì, è ossessionata dall’essere il nulla, vorrebbe essere e non è famosa solo per atti scorretti, volgari e macabre battute sue e del suo degno fidanzato che scherza su bambini morti e persone gravemente malate, indagata e sotto processo, denunciata, calunniatrice, cafona, capace solo di infangare le persone con insulti, mitomane, megalomane, bugiarda . Senza nessuna competenza né carriera da tutelare, né professione se non la delatrice, sp***ice, bulletta da tastiera e video. Sp***ice inoltre senza nessun titolo, né curriculum di persone, con una carriera di grandissimo peso e rispetto”.

Alba Parietti, infine, ha fatto riferimento ad un post pubblicato da Selvaggia Lucarelli, e risponde così: “Se il post si riferisce a qualsiasi ipotetica malattia … ‘Il farmi aiutare’ vorrà dire, da un avvocato, perché sinceramente dopo 35 anni di onoratissima e fantastica carriera, questa zecca, sanguisuga inutile che si attacca a rompere gli z***. Ah proposito, dopo averla vista per la prima volta a figura intera, all’Arena ho finalmente capito il motivo della sua acidità”.