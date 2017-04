Ballando con le stelle 2017, le rivelazioni di Samanta Togni su Antonio Palmese alla vigilia della finale

Ballando con le stelle 2017, le rivelazioni di Samanta Togni su Antonio Palmese. Samanta Togni e Antonio Palmese si sono qualificati per la finale di Ballando con le stelle 2017, che andrà in onda sabato 29 aprile 2017 in prima serata su Rai 1. Samanta Togni si è raccontata al settimanale Nuovo, ed ha rivelato che il suo allievo Antonio Palmese le ha fatto capire di essere interessato a lei non molto dopo averla conosciuta. La Togni ha raccontato al settimanale ‘Nuovo’ di aver però messo le cose in chiaro da subito: “All’inizio lui ha fatto subito il cascamorto ma, essendo, un bel ragazzo è normale che abbia un certo atteggiamento verso le donne. L’ha fatto in modo garbato, ma io l’ho subito messo in riga spiegandogli che ero già impegnata”, ha raccontato.

Samanta, sentimentalmente legata all’ex calciatore Cristian Panucci, ha detto a Palmese che l’uomo della sua vita è suo figlio Edoardo:”Mi è bastato mettere in chiaro che il mio cuore è già impegnato, visto che il grande amore della mia vita è mio figlio Edoardo, un ragazzo di 15 anni. Lui è il mio punto focale, la persona che mi stimola a dare il meglio di me stessa e a guardare avanti”, ha spiegato la ballerina.