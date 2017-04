Cherry Season anticipazioni e news della seconda stagione – «Il ritorno di Cherry Season!» I fan della Stagione del Cuore che seguono con più attenzione i programmi televisivi del palinsesto Mediaset hanno avuto modo di sussultare, vedendo nella pubblicità le prime clip che annunciano il ritorno su Canale 5 della soap opera turca che ha conquistato il cuore di milioni di telespettatori italiani. Come abbiamo a suo tempo rilevato nelle nostre anticipazioni e news, gli stessi fan hanno sussultato per i motivi opposti qualche mese fa, quando i vertici dell‘inesorabile Biscione hanno deciso lo scorso anno di interrompere la serie all’avvio della nuova programmazione del palinsesto autunnale. Il tutto senza considerare i desideri dei fan, che hanno reagito a questa presa di posizione riempiendo di rimostranze le pagine dei social!

Cherry Season anticipazioni e news della seconda stagione – «Ecco la data in cui andranno in onda i nuovi episodi!»

Ma ormai, come si dice a Napoli, ‘chi ha avuto ha avuto e chi ha dato ha dato’, e oggi – dopo quasi un anno di attesa – le anticipazioni e news di Cherry Season annunciano, per la gioia dei fan vecchi e nuovi, che Mediaset ha dichiarato ufficialmente la data in cui ricomincerà a trasmettere le nuove puntate della soap opera turca. E dunque la prima puntata della seconda stagione della serie televisiva Cherry Season andrà in onda, salvo modifiche dell’ultimo istante, lunedì 5 giugno 2017 alle ore 15:00 su Canale Cinque! Restate con le nostre anticipazioni e news della Stagione del Cuore per ulteriori aggiornamenti!