Detto Fatto, il look di Caterina Balivo ed i tutorial del 27 aprile 2017

Detto Fatto, i tutorial di oggi, 27 aprile 2017: moda curvy. Detto Fatto è andato in onda oggi 27 aprile 2017 su Rai 2 con un’altra simpatica puntata ricca di interessanti tutorial. Caterina Balivo ha fatto il suo ingresso in studio con un look casual molto grazioso sui toni neutri del marrone – beige: la conduttrice ha scelto di indossare una minigonna marrone chiaro ed una camicetta bianca con fantasia sui toni tenui del giallino. Caterina ha presentato il primo tutorial, che è di moda curvy. Elisa D’Ospina ha aiutato la sua bella ospite Cristina a trovare gli abiti giusti che valorizzino il suo corpo. Cristina indossa preferibilmente tute, ed Elisa le ha proposto un look da giorno casual chic che esalta la femminilità e le forme.

Detto Fatto, i tutorial di oggi, 27 aprile 2017: acconciature sposa.

A Detto Fatto Salvo Filetti ha proposto un nuovo tutor sulle acconciature da sposa. Oggi salvo ha realizzato un’acconciatura boh chic che ha composto grazie ad un filo di rame intrecciato con dei candidi fiorellini rosa. Salvo ha consigliato di usare le extension piuttosto che, per avere i capelli lunghi a tutti i costi, trovarsi con un capello sfibrato e rovinato.