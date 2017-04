Fedez e Ferragni, ultime news. La storia d’amore tra Fedez e Chiara Ferragni prosegue a gonfie vele. I due sono sempre più affiatati ed uniti, ed hanno dimostrato di fare piuttosto sul serio. L’altro giorno, però, i fans della coppia hanno notato qualcosa di particolare sul profilo Instagram di Fedez. Il giudice di ‘X Factor’ ha postato un’immagine in cui appare a letto insieme a Chiara, accompagnandola con una tenera dedica: “Quando lei si addormenta sulla tua spalla e tu resti immobile per non svegliarla. E ti chiedi come faccia il cuore a stare così comodo”.

Fedez e Chiara Ferragni, la dedica social che fa discutere!

Non è però passato inosservato il fatto che queste parole Fedez le aveva già utilizzate sempre sul social all’inizio del 2016, ovvero ai tempi della sua relazione con l’ex Giulia Valentina. Nei commenti qualcuno ha preso le parti di Fedez, ricordando che la frase era stata pensata e scritta dal rapper per un’edizione limitata dei ‘Baci Perugina’ e quindi non era stata rivolta esplicitamente alla Valentina…