La prova del cuoco: le anticipazioni e le ricette della puntata di oggi 27 Aprile 2017

La prova del cuoco: le anticipazioni della puntata di oggi 27 Aprile 2017. La prova del Cuoco condotto da Antonella Clerici, il cooking show è in diretta dal lunedì al venerdì alle 11:50 su Rai Uno. Anche oggi verranno proposte tante ricette per accontentare tutti i gusti, ma anche molto altro. Ospiti saranno tanti maestri e maestre di cucina, assisteremo a rubriche di approfondimento su prodotti e ai diversi gusti dei piatti spesso i consigli dell’abbinamento di un buon vino. In attesa delle anticipazioni della puntata di oggi ricordiamo che ieri 26 Aprile 2017, tra le diverse ricette de La prova del cuoco abbiamo assistito alla preparazione della frittata con la crescenta al latte di Alessandra Spisni che ha sfidato Anna Moroni con la ricetta dei peperoni ripieni di pasta. Due ottime nuove ricette de La prova del cuoco, ricette suggerite anche per il pic-nic del primo maggio.

La prova del cuoco: la sfida dei cuochi di ieri 26 Aprile 2017.

Nella sfida dei cuochi della puntata di ieri il menù del pomodoro prevedeva strangozzi cacio e sugo e totani in umido con insalata di carote e agretti. Il menù del peperone prevedeva invece delle tagliatelle primavera e dei nidi di maccheroncini con bocconcini di vitella e piselli. A vincere la sfida è stata la squadra rossa! Chi si aggiudicherà la vittoria nella puntata di oggi?