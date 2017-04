Riforma pensioni, le news ad oggi 27 aprile 2017: Ape, opzione donna, precoci, quota 41, legge Fornero

Riforma pensioni, le news ad oggi 27 aprile 2017. Secondo quanto rivela Public Policy, il governo starebbe lavorando alla bozza del decreto ministeriale sull’anticipo pensionistico e punterebbe ad avviare la misura contenuta nell’ultima legge di Bilancio per il primo di maggio. “Può accedervi chi ha compiuto 63 anni e matura i requisiti alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi dalla data di richiesta di Ape”, si legge nel testo che fissa un importo minimo della quota di Ape a 150 euro al mese. La quota minima sarà fissa, la quota massima varierà, potendo dipendere dal tempo mancante alla maturazione della pensione. Il calcolo, alla data di presentazione della domanda di certificazione del diritto all’Ape, sarà sulla base dei coefficienti di trasformazione vigenti alla data stessa, relativi all’età posseduta alla stessa data per i soggetti con anzianità contributiva dal primo gennaio 1996 e relativi all’età di pensionamento di vecchiaia per i soggetti con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.

In aggiunta al vincolo della quota massima, al momento della domanda di Ape, l’ammontare massimo della quota mensile di anticipo ottenibile deve essere tale da determinare una rata di ammortamento mensile che, sommata ad eventuali rate per finanziamenti bancari con periodo di ammortamento residuo superiore alla durata dell Ape in fase di erogazione, non risulti superiore al 30% dell importo della pensione di vecchiaia.

Riforma pensioni, opzione donna, le ultime news.

Sul fronte pensioni, molto attesa la mobilitazione dei precoci che si terrà a Montecitorio l’11 maggio 2017, a cui prenderà parte anche il gruppo Opzione donna proroga al 2018. Giulia Molinaro, amministratrice del gruppo, in un post di ieri ha annunciato:”Buonasera, la manifestazione dell’11 maggio a Roma è ormai prossima, ma le adesioni sono sempre poche e le donne che aderiscono sono sempre le stesse….dietro una tastiera i problemi non si risolvono. Ricordiamo che sono stati organizzati pullman dei sindacati da diverse città ovvero gratuiti, ma questi vanno riempiti. Ringraziamo il gruppo dei precoci dell’invito alla manifestazione. Partecipiamo numerose!”.

Intanto, in questi giorni, anche l’onorevole Stefano Fassina di Sinistra italiana, si sta battendo per la proroga del regime Opzione Donna fino al 2018 e il congresso del suo partito ha approvato il seguente ordine del giorno: “Il congresso di Sinistra Italiana ribadisce il suo interessamento affinchè la proroga Opzione Donna al 2018 venga al più presto approvata ed anzi diventi una misura pensionistica strutturale, liberando in un sol colpo posti di lavoro e il diritto ( se pur con gravi penalizzazioni) della pensione dopo 35 anni di lavoro. Il sistema pensionistico valutato sul solo regime contributivo sarà inoltre in grado di liberare risorse per investimenti nel mondo del lavoro”.

Pensioni, precoci, quota 41, le ultime news.

I lavoratori precoci scenderanno in piazza per continuare a chiedere una riforma delle pensioni e l’approvazione della quota 41 per tutti, sia con la manifestazione dell’11 maggio a Montecitorio, ma anche il 1° maggio nelle varie piazze d’Italia, in occasione delle manifestazioni per la Festa del lavoro.

Riforma pensioni e legge Fornero, le news di Enrico Morando.

Le ultime news sul fronte pensioni e spesa pensionistica vengono fornite dal viceministro Morando, che dichiara: “Spesa per pensioni nel 2009: 231 miliardi; nel 2016, quindi dopo l’intervento Fornero, a causa degli andamenti demografici, spesa per pensioni: 265 miliardi. E’ del tutto evidente che la dinamica ancora molto forte derivante da fattori demografici, malgrado la riforma Fornero, della spesa previdenziale, piu’ che compensa l’andamento del tutto soddisfacente in termini di riduzione di spesa di altre voci di spesa dell’Amministrazione centrale”.

Lo ha dichiarato il viceministro dell’Economia in sede di replica su Def 2017 nell’Aula del Senato spiegando perchè a fronte di dati positivi sul contenimento della spesa per il personale e per consumi intermedi, “il dato della spesa primaria complessivamente continua ad aumentare, sia pure essendo assolutamente sotto controllo”.

Ape, pensioni anticipate, ammortizzatori sociale, le news di Cesare Damiano.

Cesare Damiano, presidente della Commissione Lavoro alla Camera, durante l’esame del Documento di Programmazione Economica e Finanziaria a Montecitorio, ha sottolineato che l’Ape sociale, è una misura da considerare debole in quanto ne potranno beneficiare solo i lavoratori che hanno già compiuto 63 anni di età, mentre i lavoratori disoccupati all’età di 55-60 anni, anche se in possesso di un’anzianità contributiva elevata, si ritrovano senza tutela. Damiano, come riporta il sito Urbanpost, chiede anche un intervento ad hoc sugli ammortizzatori sociali.