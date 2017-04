Pensioni anticipate, sicurezza sul lavoro. L’ennesimo caso di morte sul lavoro è l’occasione per i sindacati degli edili di ribadire che spesso sulle impalcature si trovano operai over 60, che avrebbero diritto a condizioni privilegiate per le pensioni. “Chiediamo alle istituzioni ed al Paese intero di interrogarci tutti sul che fare per salvaguardare la salute e la vita di chi lavora, ed assumerci una volta per tutte la responsabilità di agire concretamente e coerentemente per impedire questa strage intollerabile di innocenti”, hanno affermato i segretari nazionali di Feneal Filca Fillea, F. Sannino, F. Salvatore, E. Behri.

“Ancora una volta chiederemo a Governo ed istituzioni di agire per tenere alta l’attenzione ed intervenire con azioni concrete, in termini di controlli, regole certe ed esigibili, sanzioni esemplari per chi mette a rischio la vita dei propri dipendenti limitando gli investimenti nella sicurezza”, hanno proseguito i leader sindacali. In particolare, i sindacati lanciano il grido d’allarme sui lavoratori anziani: “Non si può trascurare il fatto che a morire siano moltissimi lavoratori over 60, costretti a restare sulle impalcature anche a quest’età e a svolgere un lavoro così pesante e rischioso”. “Per questo chiediamo per gli edili di estendere i criteri che permettono l’accesso all’Ape agevolata” proseguono i segretari di Feneal Filca Fillea. L’iniziativa Feneal Filca Fillea del SafeDay 2017 è in programma il 28 aprile in Piazza SS Apostoli dalle ore 10.30 alle 11.30.

Pensioni anticipate, Ape sociale. Le modalità e l’accesso.

La Cgil ed Inca hanno elaborato un testo riassuntivo delle modalità d’acceso all’Ape sociale, lo strumento per le pensioni anticipate, contenuto nella legge di bilancio 2017. I termini per per la presentazione della domanda d”accesso sono dal 1° maggio al 30 giugno. In tale arco di tempo verranno fatte tutte le verifiche sulle posizioni assicurative individuali, per completare l’iter procedurale e per ottenere, infine, la certificazione del diritto da parte di Inps, al quale è delegato il compito anche di controllare che la spesa complessiva non superi lo stanziamento di 300 milioni di euro, previsto nella legge di Bilancio per il 2017.

Solo quando saranno resi noti i risultati del monitoraggio e se rimarranno risorse non utilizzate, l’Inps potrebbe esaminare le domande presentate successivamente al 30 giugno e fino al mese di novembre. L’Anticipo pensionistico agevolato, infatti, a differenza dell’Ape volontaria, non comporta alcun onere per i lavoratori e le lavoratrici interessati ed è sostanzialmente una forma di flessibilità di uscita dal lavoro, ma non è generalizzata. Le platee coinvolte sono sostanzialmente divise in due tronconi, fermo restando, per entrambi, il requisito anagrafico di 63 anni entro il 2017.

Il primo investe coloro che risultano disoccupati e senza ammortizzatori sociali da almeno 3 mesi, i lavoratori o lavoratrici che assistono da almeno 6 mesi coniuge, genitore o figlio/a conviventi in condizione di handicap grave e gli invalidi civili, con un grado di invalidità pari o superiore al 74%. Per tutti, oltre al requisito anagrafico di 63 anni, è necessario aver maturato 30 anni di versamenti contributivi.

Il secondo filone comprende, invece, lavoratori e lavoratrici che svolgono attività gravose e pesanti, quali sono: edili, conduttori di gru, di mezzi pesanti, di convogli ferroviari, personale viaggiante, conciatori di pelli e pellicce, infermieri e ostetriche ospedalieri adibiti a turni, addetti alla cura e assistenza di persone non autosufficienti, insegnanti dei nidi e delle scuole di infanzia, facchini, addetti ai servizi di pulizia e operatori ecologici. In questi casi, però, oltre ai 63 anni di età, bisogna aver maturato 36 anni di anzianità contributiva, di cui 6, in via continuativa, in una di queste attività.

Anche ai lavoratori precoci possono andare in pensione anticipata e per essi potrebbe valere la prima scadenza del 30 giugno per l’inoltro delle domande; quelle che saranno inoltrate successivamente saranno esaminate solo nel caso in cui rimarranno risorse disponibili, sempre entro lo stanziamento finanziario previsto nella legge di bilancio 2017. In questi casi, però, cambiano i requisiti. Per poter anticipare il momento del pensionamento, bisogna aver maturato 41 anni di contribuzione e avere 12 mesi di versamenti prima del compimento del 19esimo anno di età.