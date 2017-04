Tagli corti e medi di tendenza per l'estate 2017: la gallery con le proposte più glam!

Tagli corti e medi di tendenza per l’estate 2017. I tagli di capelli corti in particolare, sono stati molto apprezzati negli ultimi anni e continuano ad essere di grandissima tendenza anche nella prossima stagione primavera estate 2017. Un taglio di capelli corto è sicuramente molto pratico da gestire ed acconciare. I tagli di capelli corti sono sinonimo anche di stile ed eleganza, e femminilità.

Tagli corti e medi di tendenza per l’estate 2017.

Tra i tagli corti spopolano in assoluto i pixie cut, i tagli a scodella e rasature evidenti; l’asimmetria ed i ciuffi irregolari la fanno da padrona tra i tagli di capelli corti e medi. Fantasia e look sbarazzini saranno le chiavi di lettura dell’hairstyle di questo 2017, ed ritorno agli anni ’60 e ’70 vi aiuterà a sbizzarrirvi e ad osare acconciature e tagli di capelli chic e femminili, specialmente se avete i capelli corti.

Tagli medi di tendenza per l’estate 2017.

Di grandissima tendenza tra i tagli di capelli anche le mezze misure, dai long bob ai blunt cut, super pratici da gestire e da acconciare ed adatti praticamente ad ogni donna e ad ogni tipologia di capelli. Un altro taglio di capelli molto apprezzato nella primavera estate 2017 è il caschetto, declinato sia in versione classica che in versione messy. Se vogliamo renderlo particolare o diverso dal solito, potremo aggiungere una bella frangia.

Tagli medi e bob di tendenza per l’estate 2017.

Il bob mosso sarà il taglio per chi ama il caschetto corto ma non vuole un hair look uniforme e ordinato. Un richiamo agli anni Ottanta si potrà avere con un ciuffo laterale ben sistemato o l‘immancabile frangia che vivacizzerà il tutto. Il caschetto dal taglio preciso che lascerà la fronte scoperta sarà l’ideale per visi dai lineamenti non troppo marcati, mentre nella versione riccio con volume per un ritorno agli anni 70’ 80’. Tony Pellegrino, il direttore di Wella, in un’intervista su Vanity Fair, ha affermato che i ricci andranno sfoggiati sia sui tagli bob che sui pixie.

