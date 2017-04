Tagli di capelli primavera/ estate 2017: i tagli di capelli medi. I tagli di capelli medi sono tra i più trendy del momento. Il long bob è diventato il taglio di capelli preferito delle celebrities e che assieme a loro, tantissime donne abbiano deciso di provarlo, apprezzandone la versatilità e la possibilità di gestirlo in maniera pratica, senza perdere la femminilità della chioma lunga. Molte donne decidono di ricorrere ad un taglio medio. Questa lunghezza, infatti, è ideale per sentirsi fresche e in ordine, anche quando le temperature diventano troppo elevate.

Tagli di capelli primavera/estate 2017: lo shag.

Il taglio shag è senza dubbio l’haircut del momento. L’ispirazione arriva infatti direttamente dagli anni ’70 e dal glam rock di quel periodo, quando il mondo impazziva per David Bowie, per il suo alter ego Ziggy Stardust e per i primi capolavori dei Queen. Si tratta di un long bob la cui lunghezza può variare da sotto il mento fino a lambire le spalle. Il volume è concentrato nella parte alta del taglio, sulle radici. Le lunghezze sono animate da scalature decise.