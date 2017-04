Tagli di capelli primavera/estate 2017: il taglio di capelli a scodella, ecco a chi sta bene

Tagli di capelli primavera/estate 2017: il taglio di capelli a scodella. La nuova stagione si apre all’insegna dei tagli di capelli corti ma la regola fondamentale da tenere a mente è che i tratti del tuo viso verranno esaltati e messi decisamente in evidenza. Dato che i tagli di capelli corti saranno protagonisti per la prossima estate 2017 le idee da valutare sono moltissime. Uno dei must assoluti, è il taglio di capelli a scodella, ma solo per capelli lisci e per chi ha lineamenti del viso gradevoli. In generale la tendenza vuole un corto asimmetrico, giovane e grintoso. Bob, caschetti e carrè saranno le soluzioni facili da scegliere perché stanno bene un pò a tutti.

Tagli di capelli primavera/estate 2017: il taglio di capelli a scodella, a chi sta bene e come realizzarlo.

Il taglio a scodella è senza dubbio uno dei tagli capelli corti che saranno più in tendenza per la prossima stagione. Grintoso e trendy, dal sapore un po’ maschile, visivamente di grande effetto, ma decisamente non facile da portare. Per molte ma non per tutte, il taglio a scodella è adatto a chi ha i capelli lisci e non eccessivamente folti, altrimenti l’effetto sarebbe compromesso. E’ inoltre sconsigliato a chi ha un viso molto rotondo; in tal caso meglio optare piuttosto per una versione meno “geometrica” e giocare con le scalature (il taglio è versatile e può essere modulato in varie declinazioni).