Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: una clamorosa scoperta tra Luca Onestini e Soleil

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: una clamorosa scoperta. Le ultime news e anticipazioni di Uomini e Donne ci rendono noto che delle importanti novità che riguardano Luce e Soleil stanno prendendo piede. Luca, infatti, temendo che la corteggiatrice potesse essere infastidita dal modo in cui si era approcciato nel corso delle ultime esterne a Uomini e donne con la neo-arrivata Cecilia, ha scelto di farle una sorpresa e si è presentato addirittura a casa di Soleil, dove hanno avuto modo di passare un po’ di tempo assieme e soprattutto di chiarirsi su quanto è successo nel corso di queste ultime settimane. Ma una clamorosa segnalazione investe la coppia: pare che i due potrebbero essersi messi d’accordo sulla scelta finale e addirittura si ipotizza che si sentano sui social. Si è ipotizzato che il il tronista stia lanciando dei messaggi alla bella Soleil attraverso il profilo social di suo fratello.

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: Luca e Soleil si sentono sui social?

Già in passato si è notato un comportamento ambiguo da parte del fratello di Luca Onestini che aveva seguito Soleil su Instagram e aveva cominciato a mettere i ‘mi piace’ a tutte le sue foto. Per il pubblico che segue Uomini e donne in tv e sui social non c’erano dubbi sul fatto che dietro questi ‘like tatici’ in realtà si celasse lo zampino di Luca Onestini. Ma non finisce qui, qualche giorno fa Soleil ha pubblicato una storia con la frase ‘Dove sei ora?’ e pochi minuti dopo il fratello di Luca ha postato la stessa immagine sul suo profilo Instagram con la frase ‘Where are you now’? ossia la traduzione in inglese della frase scritta da Soleil pochi minuti prima. Il tutto non fa altro che far aumentare i sospetti.