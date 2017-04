Verissimo, le anticipazioni e gli ospiti di sabato 29 aprile 2017

Verissimo, le anticipazioni: presto una speciale puntata sul talent Amici 2017 Ed. 16! Sabato 29 aprile 2017 torna come sempre su Canale 5 il programma condotto da Silvia Toffanin Verissimo con tanti ospiti e tante interviste. Il settimanale Chi rivela che anche quest’anno Verissimo dedicherà una speciale puntata al talent di Maria De Filippi Amici. Sul settimanale leggiamo: “C’è grande subbuglio nel backstage del talk show Verissimo. La conduttrice Silvia Toffanin presto volerà a Roma, da Maria De Filippi, per condurre negli studi Amici 16 uno speciale dedicato al talent dei ragazzi della squadra Bianca e della squadra Blu. Che, però, assicura la produzione, non saranno gli unici protagonisti della puntata speciale”… Non si sa ancora, però, quando andrà in onda questa speciale puntata.

Verissimo, le anticipazioni del 29 aprile 2017: Paola Barale ospite in studio.

Le anticipazioni ufficiali di Verissimo, intanto, rivelano che sabato 29 aprile 2017 ospite in studio sarà Paola Barale: sulla pagina Facebook della trasmissione, infatti, è stata pubblicata una foto della bella showgirl bionda che ha fatto tornare il sorriso a Raz Degan, e si preannuncia che ci sarà un’intervista da non perdere!