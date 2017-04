Amici 2017 Ed. 16: gli ospiti della sesta puntata del serale di Amici. Ci sarà davvero tanto da vedere in questa nuova puntata di Amici 2017, in onda sabato 29 Aprile 2017. Gli ospiti della puntata saranno Arisa e Loredana Berté, mentre in veste di giudice speciale ci sarà Renato Zero. Emma Marrone è la nuova direttrice artistica dei bianchi, con Boosta e la Celentano al suo fianco. Nei blu c’è invece Elisa coadiuvata dalla Peparini e Zerbi. La squadra Bianca è composta da Shady Fatin Cherkaoui, Mike Bird, Thomas Bocchimpani (per il canto), Sebastian Melo Taveira (per il ballo), mentre la squadra Blu è composta da Riccardo Marcuzzo, Federica Carta (per il canto), Andreas Muller, Cosimo Barra (per il ballo), quest’ultimo eliminato proprio nella prossima puntata.

Amici 2017 Ed. 16: una puntata ricca di emozioni.

Una sesta puntata del serale di Amici ricca di emozioni con ospiti della serata le due cantanti Arisa e Loredana Bertè ed il giornalista e scrittore Roberto Saviano, mentre il quinto giudice sarà Renato Zero, che vedremo esibirsi più volte in un duetto, prima con Arisa e poi con Emma Marrone. Inoltre Renato Zero cercherà di consolare il cantante della squadra blu, Riccardo, che lamenta la mancata approvazione da parte dei giudici nelle sue performance, così il noto cantante e giudice della sesta puntata di Amici raccomanderà al ragazzo di pensare meno alle critiche e più al suo pubblico che, invece, sembra apprezzare molto le sue performance. Inoltre ci sarà un’importante novità per quanto riguarda il ballottaggio ha sempre interessato un concorrente per squadra scelto dagli altri. A partire dalla prossima messa in onda però la situazione cambierà: il ballottaggio coinvolgerà l’intera squadra, tutti si sfideranno in una prova conclusiva.