Amici 2017 Ed. 16 settimo serale: anticipazioni, news. Domani sera andrà in onda la sesta puntata di Amici 2017 Ed. 16, che è stata già registrata domenica scorsa, mentre il settimo serale verrà registrato questa domenica 30 aprile 2017, e verrà trasmesso sabato 6 maggio 2017 in prima serata su Canale 5. Quinto giudice del sesto serale di Amici 2017 Ed. 16 sarà Renato Zero, mentre ospiti musicali che duetteranno con i ragazzi saranno Loredana Bertè e Arisa.

Amici 2017 Ed. 16 sesto serale, anticipazioni e news.

Le anticipazioni ufficiali di Amici 2017 Ed. 16 rivelano che l’eliminato ufficiale del sesto serale sarà il ballerino dei Blu Cosimo, e che cambierà il meccanismo finale. Maria De Filippi in un video in anteprima per Tgcom24 ha rivelato che resterà la divisione in due manche, anche se alla fine della prima non verrà mandato nessun allievo in ballottaggio, in modo che durante la seconda tutti potranno esibirsi. Alla fine in ballottaggio ci sarà l’intera squadra.

Amici 2017 Ed. 16, registrazione settima puntata domenica 30 aprile 2017.

Per quanto riguarda la settima puntata del serale di Amici 2017 Ed. 16, i rumors e le anticipazioni che girano in rete vogliono nei panni di quinto giudice della puntata una bravissima ed amata conduttrice. Stiamo parliamo di Simona Ventura. Per ora si tratta solo di un’indiscrezione. Vi terremo aggiornati e daremo la conferma in tempo reale dei nomi degli ospiti e del quinto giudice del settimo serale di Amici 2017 Ed. 16.

