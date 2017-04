Amnistia e indulto, carceri e detenuti: le ultime news ad oggi, 28 aprile 2017

Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le ultime news al 28 aprile 2017: il problema delle scarse opportunità di lavoro per i detenuti. Le carceri restano un tema principale di discussione anche dopo la marcia per l’amnistia e l’indulto organizzata dal Partito Radicale nel giorno di Pasqua. La marcia ha avuto il pregio di tenere acceso un faro su quella che è una realtà che presenta grandi criticità: quella delle carceri italiane. Sono tanti i problemi che riguardano le condizioni in cui versano le case di detenzione e di conseguenza spesso le condizioni di vita dei carcerati sono precarie a causa del sovraffollamento e di celle a volte insalubri. Altra criticità è la mancanza di piani di reinserimento, e le scarse opportunità di lavoro, ma ci sono alcune piccole realtà che rappresentano delle eccezioni.

Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le ultime news al 28 aprile 2017: i detenuti del carcere di Sulmona agricoltori per la produzione dell’aglio rosso.

A Sulmona i detenuti si sono cimentati agricoltori, e lavorano per coltivare l’aglio rosso con tecniche di agricoltura biologica. Come riporta Il Centro, il carcere ha acquistato di recente la qualifica di industria agricola, ed a seguito dell’intesa tra Regione e direzione del carcere, la casa di reclusione di Sulmona si impegna alla gestione dei campi di sua proprietà affinché l’istituto di pena diventi parte attiva nella costituenda rete degli agricoltori custodi di semi tipici della regione Abruzzo. Il direttore del carcere di Sulmona Sergio Romice ha parlato di questa importante esperienza per i detenuti: “L’esperienza degli anni passati e gli impegni ora formalmente assunti con la Regione unitamente al lavoro dei detenuti, dei volontari, del personale dell’area trattamentale e contabile dell’istituto e, non ultimo, della polizia penitenziaria, fanno ben sperare per una presenza qualificata sul territorio di un’azienda agricola composta da detenuti qualificati ed esperti in produzioni biologiche e di qualità”.

Anche l’assessore Pepe ha parlato dell’importanza dell’iniziativa: “La produzione del supercarcere dovrebbe dare una mano alla diffusione dell’aglio rosso, ormai sbarcato all’estero, dall’America all’Australia passando addirittura per l’Indonesia. Un mercato globale che si amplia grazie all’e-commerce. Le vendite on-line del prodotto tipico sulmonese hanno dato una spinta decisiva alla diffusione del prodotto nel mondo. Il mercato digitale, inoltre, ha avuto l’effetto tutt’altro che trascurabile di aumentare la domanda. Così negli ultimi due anni i soci del consorzio produttori aglio rosso sono cresciuti di numero, passando da 25 a 68, e la produzione annua supera i mille quintali. Ora l’auspicio è che la produzione aumenti anche grazie ai detenuti-agricoltori del carcere di via Lamaccio”.