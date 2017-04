Ballando con le stelle 2017, Milly Carlucci parla degli scontri tra concorrenti e giuria e rivela...

Ballando con le stelle 2017 Ed. 12, le sei coppie protagoniste alla finale del 29 aprile. Domani, sabato 29 aprile 2017, scopriremo chi, tra le sei coppie rimaste in gara, vincerà quest’edizione di Ballando con le stelle 2017 Ed. 12. Durante l’ultima puntata in onda su Rai 1 sabato scorso abbiamo visto quali coppie potranno esibirsi durante la finale e concorrere, dunque, alla vittoria: si tratta di Fabio Basile e Anastasia Kuzmina, Oney Tapia e Veera Kinnunen, Antonio Palmese e Samanta Togni, Simone Montedoro e Alessandra Tripoli, Martina Stella e Samuel Peron e, infine, Xenia e Raimondo Todaro.

Ballando con le stelle 2017 Ed. 12, Milly Carlucci intervistata dal settimanale Chi.

Milly Carlucci, a pochi giorni dalla finalissima di Ballando con le stelle 2017 Ed. 12, ha parlato di un tema molto dibattuto durante non solo quest’edizione della trasmissione, ma anche durante quella dell’anno scorso: lo scontro tra i giudici e i concorrenti. L’anno scorso abbiamo assistito ai battibecchi tra Selvaggia Lucarelli e Asia Argento, quest’anno a scontrarsi con la giuria sono state Alba parietti e Giuliana De Sio. “Il nostro programma vive vite diverse a seconda dei personaggi protagonisti e di chi si mette in gara. La giuria è sempre stata molto severa”, ha spiegato Milly Carlucci al settimanale Chi. “Ricordo quando Guillermo Mariotto disse a Valentina Vezzali che sembrava un’aspirapolvere. Lei da sportiva ha incassato, mentre Alba per carattere risponde a tutto e Giuliana incassa, piange e infine esplode. Le reazioni sono diverse. Ma le provocazioni della giuria servono proprio a mettere in discussione le certezze di ognuno, in modo da spingere il concorrente alla sfida con se stesso, prima che con l’avversario. Giuliana, da quando si è sfogata e poi è stata premiata da Carolyn Smith per la sua determinazione, si è sentita gratificata e ha cambiato pelle. Ora è più allegra. Si è sbloccata. Ha ritrovato fiducia. Penso anche ad Anna Galiena, che veniva da una lunga depressione ed è riuscita, nonostante abbia fatto poco, a riacquistare la voglia di tenersi in forma e volersi bene. Mi ha confessato di essere rinata”.