Cecilia Rodriguez e Francesco Monte: amore a gonfie vele. Cecilia Rodriguez, la modella argentina sorella di Belen Rodriguez ed ex concorrente della decima edizione de L’Isola dei Famosi, e Francesco Monte, ex tronista e corteggiatore di Uomini e Donne, la prossima estate, festeggeranno quattro anni di fidanzamento. L’amore tra i due è davvero fortissimo. Pochi giorni fa, Cecilia Rodriguez, in visita a Taranto, la città del suo fidanzato, ha deciso di condividere una dichiarazione d’amore all’indirizzo ovviamente di Francesco Monte: “Forse non lo dico molto spesso… forse tante volte i miei pensieri rimangono nella mia testa… forse può sembrare banale… ma non mi interessa… non mi vergogno… vorrei dirglielo al mondo intero… Che tu… sei la mia salvezza… Tu sei tutto quello che ho sempre desiderato… Tu Tu Tu, Sei il mio mondo… TI AMO GORDO!”, ha scritto sul suo profilo Instagram. Inoltre in un’intervista recente ha dichiarato che potrebbe trasferirsi negli Stati Uniti insieme al suo fidanzato.

Cecilia Rodriguez e Francesco Monte: scambio di dichiarazioni sui social.

Recentemente, invece, era stato Francesco a spendere pubblicamente parole emozionanti nei confronti della sua Cecilia in occasione del suo compleanno, festeggiato al ristorante Ricci di Milano. Sui social Monte aveva pubblicato un post molto tenero, ecco quanto scriveva: “E sono 27 gordita mia. Passeremo questo e tanti tanti altri compleanni insieme… Te amo chiquitita mia”.