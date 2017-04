Detto Fatto, il look di Caterina Balivo ed i tutorial di oggi, 28 aprile 2017

Detto Fatto, i tutorial di oggi, venerdì 28 aprile 2017: moda. Caterina Balivo torna a Detto Fatto per un’altra simpatica puntata, una delle ultime, a quanto sembra, di questa stagione della trasmissione: secondo alcuni rumors, infatti, l’ultima puntata di Detto Fatto andrà in onda giovedì 4 maggio, mentre da venerdì 5 verrà trasmesso il Giro d’Italia. La conduttrice ha fatto il suo ingresso in studio con una tuta nera monospalla e ha presentato il primo tutorial. Olivia Ghezzi aiuta due ragazze a trovare l’abito giusto per un anniversario di matrimonio e sceglie toni pastello del rosa e del verdino.

Detto Fatto, i tutorial di oggi, venerdì 28 aprile 2017: make up.

Detto Fatto prosegue con un tutorial di make up: Lina dona una nuova immagine a Federica, una personal trainer a domicilio. Federica ha un look acqua e sapone, e Lina le propone uno smokey eyes accentuato dalle ciglia finte con un rossetto fucsia.