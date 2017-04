La prova del cuoco: le anticipazioni e le ricette della puntata di oggi 29 Aprile 2017

La prova del cuoco: le anticipazioni della puntata di oggi 28 Aprile 2017. E si chiude la settimana con La prova del Cuoco, il cooking show in diretta dal lunedì al venerdì alle 11:50 su Rai Uno. Vedremo anche oggi la preparazione di tante ricette per accontentare tutti i gusti, ma anche molto altro. In attesa delle anticipazioni della puntata di oggi ricordiamo che ieri 27 Aprile 2017, abbiamo assistito alla preparazione della focaccia di patate con pesto di fagiolini e crescenza di Anna Moroni. Una delle ricette La prova del cuoco perfette per una gita, una cena golosa o una festa tra amici. Una torta rustica davvero ottima.

La prova del cuoco: la sfida dei cuochi di ieri. giovedì 27 aprile 2017.

Nella puntata di ieri de La prova del cuoco il menù del pomodoro prevedeva un cous cous con scampi e carciofi e millefoglie di pomodoro, scampi e salsa allo yogurt. Il menù del peperone prevedeva invece mezzelune di tacchino e cicoria con pancetta scottata e cheesecake alle fragole. A vincere la sfida è stata la squadra verde. Quale squadra si aggiudicherà l’ultima sfida settimanale?