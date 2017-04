Moda, la nuova linea beachwear di tendenza per l’estate 2017 di Sweet Years. Sweet Years continua a stupire con una nuova collezione, graziosa e di grandissima tendenza. Forte dell’esordio positivo dello scorso anno, il marchio milanese propone nuovi costumi da bagno all’insegna dei colori forti e vitaminici per portare un carico di energia sulle spiagge di tutto il mondo, nel solco del “positive thinking”, dell’entusiasmo e del dinamismo che sono da sempre nel DNA dell’azienda e che si riflettono nel mood di bikini&co.

Moda estate 2017, la linea beachwear di Steew Years all’insegna del colore!

La nuova collezione è pensata davvero per tutti: uomo, donna e kids le tre linee che si declinano in una palette colore fatta di giallo, fucsia, turchese per lei; blu, nero, azzurro, rosso, arancio, verde per lui. Non mancano le fantasie: fiori, micro e macro pois, righe sia per la donna che per l’uomo. Caumoflage e dettagli fluo per boxer sopra e sotto il ginocchio. Una linea beachwear pensata soprattutto per un pubblico giovane, che possa soddisfare la sua voglia di colore, di entusiasmo e di novità.