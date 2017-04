Riforma pensioni, le novità. Le ultime news sul fronte pensioni vengono fornite da Federico D’Inca in un’intervista al Mattino di Nicola Brillo. D’Incà parla del sistema pensionistico dei parlamentari e della proposta del M5S: “Chiediamo di regolare il sistema delle pensioni degli ex parlamentari come esiste per chi è fuori dal parlamento: secondo la legge Fornero le persone vanno in pensione oltre i 65 anni. Perché per i parlamentari deve essere differente? Il deputato bellunese del M5S Federico D’Incà è tra i 46 parlamentari che hanno accumulato 700 giorni di sospensione per le proteste sui tagli, ritenuti “miseri” alla Camera e mai pervenuti al Senato.

Pensioni dei parlamentari e vitalizi, le ultime news di D’Incà.

Sul fronte pensioni dei parlamentari, D’Incà si sofferma a spiegare in cosa consiste la proposta relativa alle pensioni dei parlamentari del M5S:”L’ufficio di presidenza della Camera ha di fatto bocciato la nostra proposta di delibera, senza prenderla in considerazione, che voleva estendere la legge Fornero ai parlamentari. Ciò avrebbe impedito ai parlamentari di andare in pensione dopo il primo mandato, scendono a 60 anni quando ne fanno due, con 1000 euro al mese dopo aver lavorato 4 anni, 6 mesi e un giorno. Deve essere applicata la legge Fornero con un sistema contributivo per i parlamentari, come avviene per tutti gli altri”. Ed aggiunge:”È stato fatto un taglio ridicolo, pari all’1%, si tratta di pochi milioni di risparmio all’anno. I vitalizi degli attuali parlamentari sono già stati tagliati da Monti. Ora si vada avanti con la nostra proposta, con l’equiparazione di chi è seduto in Parlamento e chi lavora fuori”.

Pensioni, ultimi dati Inps: le novità ad oggi 28 aprile 2017.

L’Inps ha pubblicato l’aggiornamento al secondo semestre 2016 del monitoraggio dei trattamenti pensionistici liquidati, con i dati relativi anche al primo trimestre del 2017, da cui emerge una stazionarietà nell’entità di liquidazioni di vecchia tra quest’anno e quello scorso, mentre “più elevate risultano le liquidazioni di pensioni di anzianità/anticipate nei primi tre mesi del 2017 rispetto al primo trimestre 2016”.

La rilevazione è stata effettuata il 2 aprile 2017, e quindi nei prossimi mesi i dati esposti potranno subire delle variazioni in relazione allo smaltimento delle domande ancora in giacenza.

E’ utile precisare che per il 2017 sia i requisiti di età per la vecchiaia, sia quelli di anzianità per la pensione anticipata, sono rimasti immutati rispetto al 2016. Si fa presente inoltre che nel corso del 2017 si conclude il pensionamento previsto con il requisito ridotto di 64 anni e sette mesi, previsto dall’articolo 24, comma 15-bis, della legge n. 214 del 2011. Con riferimento al FPLD, si registra un numero di liquidazioni di vecchiaia nel primo trimestre del 2017 di entità analoga al corrispondente valore del 2016 mentre più elevate risultano le liquidazioni di pensioni di anzianità/anticipate nei primi tre mesi del 2017 rispetto al primo trimestre 2016. Per le gestioni dei lavoratori autonomi le liquidazioni dei primi tre mesi del 2017 risultano decisamente più consistenti rispetto a quelle corrispondenti del 2016 sia per le pensioni di vecchiaia che per quelle di anzianità/anticipate.

Sia per il FPLD che per le gestioni dei lavoratori autonomi si osserva un sostanziale allineamento del numero di liquidazioni di pensioni di vecchiaia e anzianità/anticipate rispetto a quello relativo all’ultimo trimestre 2016, vista la staticità nel 2017 di tutti i requisiti anagrafici e assicurativi rispetto all’anno precedente. Tale allineamento si verifica anche per gli assegni sociali liquidati nei primi tre mesi del 2017.

Dall’analisi delle liquidazioni per genere e per distribuzione territoriale non si ravvisano differenze significative tra l’anno 2016 ed i primi tre mesi del 2017. Osservando gli indicatori statistici del primo trimestre del 2017 rispetto a quelli registrati nell’intero anno 2016 si rileva una minore incidenza dei trattamenti di invalidità rispetto a quelli di vecchiaia. Tale andamento è giustificato dai tempi più lunghi di liquidazione delle pensioni d’invalidità oltre che da aumento delle pensioni di vecchiaia. Si assiste infine ad una leggera riduzione dell’incidenza delle pensioni di anzianità/anticipate rispetto a quelle di vecchiaia, con il rapporto tra pensioni di anzianità/anticipate per 100 pensioni di vecchiaia che passa da 98 dell’anno 2016 a 91 del primo trimestre 2017.

Questo per quel che riguarda il fondo dei lavoratori dipendenti, mentre per quel che riguarda i lavoratori autonomi, “le liquidazioni dei primi tre mesi del 2017 risultano decisamente più consistenti rispetto a quelle corrispondenti del 2016 sia per le pensioni di vecchiaia che per quelle di anzianità/anticipate”. Nel complesso, invece, il numero di liquidazioni di pensioni di vecchiaia e anzianità è in linea con quell dell’ultimo trimestre del 2016, “vista la staticità nel 2017 di tutti i requisiti anagrafici e assicurativi rispetto all’anno precedente”.

Pensioni d’invalidità, le ultime novità ad oggi 28 aprile 2017.

Novità arrivano anche sul fronte delle pensioni d’invalidità. Da ora in poi le prestazioni di invalidità civile potranno essere ottenute dai cittadini più agevolmente, in quanto il reddito individuale rilevante ai fini del conseguimento di tale prestazione non sarà più influenzato dal reddito della casa di abitazione. Via la casa di abitazione dal reddito Con la circolare numero 74/2017, l’Inps ha recepito ufficialmente i più recenti orientamenti giurisprudenziali in materia, sancendo che dal 1° gennaio 2017 il reddito della casa di abitazione va escluso dal computo dei redditi ai fini della concessione delle prestazioni di invalidità civile, cecità e sordità.

Così si legge nella circolare: “Facendo leva sul combinato disposto degli articoli 12 della legge 30 marzo 1971 n. 118 e 26 della legge 30 aprile 1969 n. 153, la Corte di Cassazione ha stabilito che il reddito della casa di abitazione debba considerarsi non influente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni di invalidità civile, cecità civile e sordità”. E fornisce, l’Istituto, le istruzioni necessarie ai cittadini e alle sedi Inps, affinché siano rese operative queste nuove disposizioni. Nel dettaglio, “dal computo del reddito ai fini del riconoscimento delle prestazioni di invalidità civile, cecità e sordità deve essere escluso quello della casa di abitazione. Con decorrenza 1° gennaio 2017, il reddito da casa di abitazione è pertanto da considerarsi escluso ai fini del diritto alle prestazioni d’invalidità civile, cecità e sordità sia in fase di prima liquidazione che di ricostituzione di prestazione già esistente. Gli arretrati saranno riconosciuti con decorrenza dalla medesima data”.

Lavoro, le ultime news di Cesare Damiano.

Le ultime news sul fronte lavoro e contrattazione collettiva, vengono fornite da Cesare Damiano, presidente della Commissione lavoro alla Camera, che, secondo quanto riporta l’agenzia Dire, dichiara:”Nell’epoca dell’incertezza bisogna ricostruire regole capaci di tutelare il lavoro e di favorire la concorrenza leale tra le imprese. Il principio della ‘derogabilità’ di leggi e contratti voluto dai governi di centrodestra, per fortuna applicato in modo residuale nella contrattazione, fa il paio con gli appalti al massimo ribasso, molto diffusi, e con la cancellazione delle tariffe minime per i liberi professionisti”. “Questo mix perverso – prosegue Damiano – sta creando una concorrenza al ribasso continuo, senza che si veda il fondo di questa discesa ‘agli inferi’. Di questo passo si arriverà al lavoro gratuito, come sta capitando in alcune gare di appalto che ipotizzano prestazioni professionali a remunerazione zero”.

“Questa tendenza – spiega Damiano – figlia di un capitalismo malato che ha trasformato il lavoro in merce, va contrastata con la definizione di standard ‘inderogabili’ e universali di tutele e di remunerazione del lavoro. La nostra proposta si basa su: cancellazione delle norme legislative sulla derogabilità di leggi e contratti; cancellazione degli appalti al massimo ribasso; fissazione delle tariffe minime obbligatorie per le professioni; definizione del salario minimo di legge per i collaboratori coordinati e continuativi; legislazione di sostegno per la certificazione della rappresentatività delle parti sociali e messa fuori legge dei contratti-pirata”. “Il nostro obiettivo è quello di sostituire alla ideologia del mercato un nuovo umanesimo del lavoro.”