Riforma pensioni, le novità di oggi 28 aprile 2017 su anticipo, legge Fornero e pensioni di garanzia

Riforma delle pensioni, seconda fase del confronto Governo sindacati, pensioni dei giovani. La seconda fase di confronto tra Governo e sindacati avrà come argomento principale quello delle pensioni delle giovani generazioni, per le quali si sta pensando ad una pensione di garanzia. Il segretario confederale della Cgil, Roberto Ghiselli, nel corso di un forum sulle pensioni di garanzia organizzato da Rassegna sindacale ha affermato:”Nell’incontro precedente con il governo abbiamo spiegato come la pensiamo. In campo ci sono anche altri approcci che francamente non ci convincono, soprattutto quando vanno nella direzione di uno strumento assistenziale minimo, cioè di una pensione di base uguale per tutti, con il resto da costruire attraverso i contributi o schemi di altro tipo. Vedremo, perché nel frattempo il governo non ha ancora chiarito la sua posizione”.

Il meccanismo delle pensioni di garanzia al quale pensano i sindacati è stato illustrato da Michele Raitano, docente di Politica economica alla Sapienza di Roma, nel forum organizzato da Rassegna Sindacale. Raitano ha spiegato che non si sta pensando di tornare al metodo retributivo, né alla creazione di una pensione di cittadinanza. “L’idea è che la pensione non potrà mai scendere sotto una determinata soglia e in tal caso deve intervenire lo Stato con un’integrazione, una garanzia, appunto”, ha chiarito Raitano.

“Se si è stati attivi per 42 anni, quando si arriva a 66 anni d’età la pensione non potrà mai essere al di sotto dei 900 euro al mese. L’obiettivo è ottenere il 60 per cento dell’assegno pensionistico del salario medio di una persona vicina al pensionamento, che era poi lo stesso del protocollo sul welfare del 2007. Tradotto in cifre, circa 15mila euro l’anno, cioè 930 euro mensili”, ha precisato.

L’idea delle pensioni di garanzia è condivisa dall’economista Giuliano Cazzola, il quale, a DiMartedì, ha sottolineato che la chiave di tutto è comunque il lavoro e la vita lavorativa. Per Cazzola:”Bisogna trovare un sistema pensionistico che tuteli una diversa vita lavorativa”. L’idea dell’economista è quella di predisporre una pensione di base finanziata dal fisco, “su cui costruire poi la loro storia lavorativa”.

Riforma delle pensioni: il superamento della Legge Fornero.

Il leader della Lega Nord, Matteo Salvini, a DiMartedì, ha ribadito che la Legge Fornero sulle pensioni è stata un errore e che debba essere cancellata. Per Salvini tale riforma “ha inchiodato il mondo del lavoro e rovinato milioni di italiani”. Le soluzioni di riforma del sistema previdenziale per Salvini devono partire dal mondo del lavoro che va aperto ai giovani e dalla riduzione della tassazione.

Gli interventi sulle pensioni come quello che consente l’anticipo pensionistico (Ape), per l’esponente della Lega costituiscono un altra scelta che ricade sui giovani. In particolare Salvini definisce l’Ape volontaria una “truffa”. “Solo in Italia uno deve fare un mutuo ventennale con una banca a 64 anni per avere indietro i soldi che ha versato per una vita”, ha aggiunto.

Maria Luisa Gnecchi capogruppo della commissione lavoro presso la Camera dei deputati e la parlamentare del Pd, Anna Giacobbe, come riportato da rsvn.it, affronteranno i temi delle pensioni e del lavoro, in un incontro che si terrà oggi a Vado Ligure, presso la società di mutuo soccorso Baia dei Pirati. Le parlamentari hanno sottolineato che la legge Fornero è nata per salvare i conti pubblici, non “per mettere in sicurezza la previdenza”. Alle ingiustizie nate a seguito della manovra si è fatto fronte negli ultimi anni con provvedimenti correttivi, ad esempio per gli esodati e i lavoratori precoci, “ma molto si deve ancora fare”, hanno osservato Gnecchi e Giacobbe.