Serie A, 34ª giornata: probabili formazioni, diretta TV e ultime news. Oggi, venerdì 28 aprile 2017, si gioca l’anticipo Atalanta-Juventus alle 20:45, presso lo stadio Atleti Azzurri d’Italia. Domani, sabato 29 aprile, si gioca Torino-Sampdoria alle 20:45. Domenica, 30 aprile 2017,alle 12:30 va in scena il derby della capitale Roma-Lazio, mentre alle 15:00 si giocano Cagliari-Pescara, Crotone-Milan, Bologna-Udinese, Palermo-Fiorentina, Genoa-Chievo, Empoli-Sassuolo. Il posticipo della 34ª giornata di serie A è Inter-Napoli (20:45). Allegri schiererà la stessa squadra uscita indenne da Barcellona.

Per Gasperini dubbio Kessie a centrocampo. Al suo posto potrebbe giocare uno tra Grassi e Cristante. Spalletti scenderà in campo con il 4-2-3-1, confermando El Shaarawy al posto di Perotti. Inzaghi ha un dubbio: 3-5-2 con Keita in panchina e Felipe Anderson seconda punta oppure 4-3-3 più spregiudicato. Il Napoli spera di approfittare di un passo falso della Roma per avvicinarsi al secondo posto, che vorrebbe dire accesso diretto alla prossima UEFA Champions League. Diawara potrebbe sostituire Jorginho per contrastare la fisicità dell’Inter a centrocampo. Pioli si gioca le ultime chances di permanenza all’Inter, ma servirà almeno la qualificazione in Europa League.

Joao Mario è ancora una volta favorito su Banega. I nerazzurri sono a due punti dal Milan, che va a Crotone senza gli squalificati De Sciglio e Sosa. Al loro posto partiranno titolari Vangioni e Locatelli. Bacca leggermente favorito su Lapadula. Questa è la classifica aggiornata: Juventus 83, Roma 75, Napoli 71, Lazio 64, Atalanta 63, Milan 58, Inter 56, Fiorentina 55, Sampdoria 45, Torino 45, Udinese 40, Chievo 38, Cagliari 38, Bologna 35, Sassuolo 35, Genoa 30, Empoli 26, Crotone 21, Palermo 16, Pescara 14. Diretta TV: Sky Sport trasmetterà tutte le partite; Premium Sport trasmetterà tutte le partite ad eccezione di Torino-Sampdoria, Cagliari-Pescara, Bologna-Udinese ed Empoli-Sassuolo.