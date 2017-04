Tagli di capelli primavera estate 2017: i tagli di capelli super corti, una scelta di carattere

Tagli di capelli primavera estate 2017: i tagli di capelli super corti. Per la primavera/estate 2017 tornano alla ribalta i tagli di capelli super corti, perfetti per le donne hanno le idee ben chiare in mente, e che desiderano poter lanciare al mondo un messaggio di grande coraggio e personalità. Il taglio di capelli corti è certamente un look che ha acquistato una rapida universalità. Dalle ragazze più giovani alle donne più mature, tutte possono sfoggiare un bel taglio di capelli corti senza timore di perdere la propria femminilità, la propria freschezza e la propria voglia di dimostrare e di comunicare al mondo qualcosa. I capelli corti non rappresentano un’unica destinazione per il proprio viaggio di restyling: rappresentano un vero e proprio mondo da scoprire e da celebrare, un panorama all’interno del quale sperimentare e giocare con le varie declinazioni.

Tagli di capelli corti: una scelta di carattere.

Si può optare per un pixie piuttosto sbarazzino, che possa richiamare sulla vostra chioma un tocco di glamour. Ideale per le donne che hanno un viso ovale ed equilibrato, il vostro parrucchiere non farà certamente fatica nell’adattare questo stile di capelli corti anche su visi più irregolari, giocando sulla freschezza dei volumi ciuffi e frange. Quella del taglio cortissimo non è certo una scelta facile. Indipendentemente dall’età, chi scegli il corto è una donna di carattere che nel togliere ritrova la propria essenza, ancor più se è un taglio ultra-corto.

