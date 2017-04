Amici 2017 Ed. 16 settimo serale, anticipazioni. Mancano poche ore alla registrazione del settimo serale di Amici 2017 Ed. 16, che avverrà domenica 30 aprile 2017 e che potremo vedere in tv sabato 6 maggio 2017. Le anticipazioni del sesto serale hanno rivelato che l’eliminato sarà Cosimo dei Blu, quindi in gara per il settimo serale saranno Thomas, Sebastian, Shady, Mike Bird per i Bianchi e Federica Carta, Riccardo Marcuzzo per i Blu.

Amici 2017 Ed. 16 sesto e settimo serale, anticipazioni.

Molta attesa per la puntata del sesto serale di stasera che vedrà in studio tre grandi nomi della musica italiana, Renato Zero, nelle vesti di giudice, che durante il serale si siederà accanto alla giuria composta da Ambra Angiolini, Ermal Meta, Eleonora Abbagnato e Daniele Liotti. Ci saranno anche Arisa e Loredana Bertè nelle vesti di ospiti musicali chiamate a duettare con i ragazzi. Ospite del sesto serale anche lo scrittore Roberto Saviano, che affronterà in studio i temi dell’immigrazione e della guerra.

Per quanto riguarda la settima puntata del serale di Amici 2017 Ed. 16, le primissime anticipazioni che circolano in rete rivelano che molto probabilità quinto giudice sarà Simona Ventura.Vi terremo aggiornati sui nomi degli ospiti, quinto giudice e eliminato del settimo serale di Amici 2017 Ed. 16.

