Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le ultime news al 29 aprile 2017. Alla marcia di Pasqua ha aderito il deputato del Partito Democratico Luigi Lacquaniti, che nelle scorse settimane è stato intervistato da Radio Radicale e ha affrontato degli importanti temi. Oltre ad aver parlato delle condizioni di vita all’interno delle carceri, il deputato ha parlato di un altro problema degli istituti di pena da non sottovalutare: spesso all’interno degli istituti penitenziari non è garantita una piena libertà religiosa, ma si deve tenere presente che nelle carceri c’è il problema dell’arruolamento di nuovi potenziali terroristi. “Per questo”, spiega Lacquaniti, “dobbiamo garantire carceri moderne che svolgano la loro funzione di rieducazione ma che allo stesso tempo garantiscano i diritti minimi come quello di libertà religiosa: facendo questo, combattiamo anche il terrorismo”.

A Terni si è tenuto ieri un convegno in cui hanno partecipato numerose forze dell’ordine europee ( italiane, olandesi, francesi, portoghesi e di Cipro), e si è discusso del problema dei non insoliti fenomeni di radicalizzazione e di estremismo religioso che maturano all’interno delle carcerari. Il sindaco di Terni Leopoldo Di Girolamo ha spiegato che “Il nostro comune è capofila di questo progetto che punta alla prevenzione dei fenomeni din radicalizzazione e di estremismo all’interno delle carceri. Un problema che è esploso soprattutto in Francia ma che è comune a tutti gli stati europei. Si tratta di una iniziativa che ha degli aspetti formativi rilevanti rivolti agli operatori dell’amministrazione penitenziaria ma in generale a tutte le forze dell’ordine, in particolare quelle specializzate sui temi del terrorismo e della prevenzione. Ringrazio quanti hanno lavorato a questa iniziativa internazionale, i partecipanti e i relatori che si occuperanno non solo degli aspetti squisitamente giudiziari o investigativi ma anche di quelli sociali e culturali”.