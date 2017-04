Ballando con le stelle 2017 Ed. 12, le ultimissime anticipazioni e le news di sabato 22 aprile 2017 – «10ª puntata: Selvaggia Lucarelli non siede in giuria per la finalissima!» – Le anticipazioni e le news di Ballando con le stelle 2017 Ed. 12 annunciano qualcosa di assolutamente clamoroso: Selvaggia Lucarelli non sarà presente alla finale di Ballando con le stelle sabato 29 aprile! la notizia è stata diffusa su alcuni blog di anticipazioni come ‘Davide Maggio’, Teleblog e altri ancora. E dunque possiamo confermarvi, a parte nuovi colpi di scena, l’assenza dal banco della giuria della giornalista.

Ballando con le stelle 2017 Ed. 12 anticipazioni di sabato 29 aprile 2017 – «Morgan ci sarà e Parietti ospite d’onore della puntata!»

Le anticipazioni di Ballando con le stelle avevano comunque evidenziato nei giorni scorsi i ripetuti scontri e le continue polemiche tra Selvaggia Lucarelli e Alba Parietti. Quest’ultima come ospite d’onore dopo l’eliminazione dalla gara. La Lucarelli in settimana aveva dichiarato che, se la Rai 1 non le avesse garantito di non ricevere altri attacchi, non avrebbe preso parte alla puntata. Ma niente garanzia, e la giornalista ha dato forfait. Confermata, invece, la presenza di Morgan.