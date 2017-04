Anticipazioni Tempesta d’Amore tutte le trame delle puntate di sabato 29 e domenica 30 aprile 2017 – «’E chi non beve con me…’» – Natascha ha ricevuto finalmente un’interessante offerta da un importante editore, grazie al quale potrà pubblicare anche il seguito del suo libro e si reca da Michael per festeggiare. Ma ancora una volta il suo compagno finisce per deludere le sue aspettative, spostando il discorso sulla sua preoccupazione per Fabien e dicendole di non sentirsela di brindare con lei. Secondo le anticipazioni di Tempesta d’Amore tra i due nasce un acceso battibecco al termine del quale la Schweitzer, incollerita, decide di andarsene a dormire in hotel. Nils, dopo aver assistito all’aspra discussione tra i due, dispiaciuto, raggiunge la sua amica, e i due si baciano!

Anticipazioni Tempesta d’Amore tutte le trame delle puntate di sabato 29 e domenica 30 aprile 2017 – «Oskar e Tina ai ferri corti!»

Le anticipazioni di Tempesta d’Amore mostrano poi che Clara e Adrian, durante un loro incontro, hanno modo di parlare dei sentimenti che William sta iniziando a provare per lei. Lechner finge di non essere geloso. Melli scopre che André molto presto ritornerà in Germania, mentre Oskar, sentendosi alle strette, finisce per raccontare a Tina tutta la verità sulla morte di Philip! Lei ne è sconvolta e sbotta di non volerlo più sposare! Oltre a ciò, gli dice che dubita di Pia, anche alla luce di alcuni suoi recenti comportamenti, ad esempio con Nils e Charlotte, quando tentò di minare la loro relazione. E se non fosse vero che Philip aveva abusato di lei?