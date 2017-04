Amici 2017 Ed. 16: Emma Marrone alla guida della squadra bianca. Emma Marrone ha occupato il posto lasciato vuoto da Morgan e la vedremo nella sesta puntata del serale di Amici 2017 alla guidare la squadra bianca: la cantante ha accettato pienamente la sfida e quindi sarà il direttore artistico della squadra fino alla fine di questo percorso. Gli allievi che sono rimasti in gara hanno instaurato fin dal primo momento un ottimo rapporto con la cantante salentina. In questa sesta puntata di Amici 2017 vedremo che i cantanti rimasti in gara avranno la possibilità di eseguire dei duetti dal vivo con due grandi artiste della musica italiana: parliamo di Loredana Bertè e Arisa.

Amici 2017 Ed. 16: l’eliminato della sesta puntata è Cosimo.

I concorrenti di Amici 2017 rimasti in gara cominciano ad essere pochi e questa settimana uno di loro dovrà abbandonare definitivamente la scuola più famosa d’Italia. Dopo la “pausa” di riflessione dell’ultima puntata, con la sospensione dell’eliminazione per permettere ai ragazzi di “assestarsi” dopo il cambio in corso fra Morgan ed Emma alla guida dei bianchi, dalla prossima settimana si torna alla normalità. La sesta puntata è stata registrata domenica 23 Aprile e si è conclusa con l’eliminazione di un elemento della squadra blu. Stando alle ultima anticipazioni trapelate dalla registrazione della puntata, la squadra bianca e quella blu perdono una manche a testa. Per la prima viene mandata al ballottaggio Shady mentre per la squadra blu Cosimo. Questa volta non sono più i docenti e il coach a scegliere chi mandare alla sfida finale, bensì i giudici. Con questa piccola variazione delle regole del talent, Maria de Filippi ha cercato di arginare la strategia di mandare il più forte all’eliminatoria, com’è accaduto nelle scorse puntate in riferimento a Sebastian. I giudici dunque hanno scelto di mandare al ballottaggio finale Shady e Cosimo e tra i due a dover lasciare Amici 2017 alla sesta puntata, è proprio il ballerino della squadra blu.