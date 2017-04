Recensione in anteprima del film Gold – la grande truffa. Matthew McCounaghey torna al cinema con Gold – La grande truffa, il film diretto da Stephen Gaghan, la cui sceneggiatura era stata inserita nel 2009 nella black list delle migliori sceneggiature di Hollywood non ancora prodotte. Gold – La grande truffa è stato presentato al Bari International Film Festival 2017 ed uscirà nelle sale italiane il 4 maggio 2017. Un’interpretazione aderente al personaggio quella di Mccounaghey, per una pellicola che si ispira, in parte, allo scandalo minerario Bre – X risalente al 1993.

Gold – la grande truffa: recensione in anteprima del nuovo film di Matthew McCounaghey.

Matthew McConaughey si cala alla perfezione nei panni di uomo disilluso che tenta di vendere illusioni, arrancando e lottando in un’America non sempre sembra alla portata di tutti. Il premio oscar, oltre ad essersi sottoposto ad una dieta ingrassante, ha cercato di rendere al meglio il proprio personaggio, anche a costo di incappare in qualche ostentazione e qualche cliché già visto.



Il regista, Stephen Gaghan, cerca di indagare l’avidità del sogno americano, la mancanza di purezza nelle intenzioni e la speculazione senza precedenti della caccia all’oro, ma nonostante questo, il protagonista sembra sempre rimanere tra i cosiddetti buoni. Un uomo che, difronte al fallimento più assoluto, sa rifugiarsi nelle cose semplici di tutti i giorni e che si ritrova ad inseguire il denaro più per convenzione che per convinzione. Gold – La grande truffa è infine condito da una buona dose di avventura, con paesaggi tropicali mozzafiato e dinamiche da film d’avventura che in parte ci ricordano Indiana Jones, ma solo un pochino.

La trama di Gold – la grande truffa.

La trama del film Gold – la grande truffa, Kenny Wells (Matthew McConaughey) è un uomo d’affari alla perenne ricerca del colpo milionario. Grazie al geologo Michael Acosta (Édgar Ramírez) si imbatte in una vera e propria “montagna di soldi“, una delle più grandi e prolifiche miniere d’oro nell’inesplorata giungla indonesiana. Sfacciatamente ricco, senza freni e ancor più avido di denaro, Wells proverà a prendere di petto Wall Street, imparando presto che non è tutto oro quel che luccica.

