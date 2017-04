Riforma pensioni, le ultime news. Le ultime news sul fronte sul regolamento sull’ape social e il pensionamento anticipato per i lavoratori vengono fornite dal Consiglio di Stato, che dichiara che dovrà essergli riconosciuta decorrenza retroattiva per consentire ai soggetti interessati di poter beneficiare dei trattamenti dal termine fissato dalla legge al primo maggio. E’ quanto scrive il Consiglio di Stato nel parere sulle misure introdotte con l’ultima legge di bilancio. Il Consiglio di Stato suggerisce delle modifiche che sono dirette ad ”assicurare che l’entrata in vigore del regolamento determini ex se, senza la necessità di ulteriori atti attuativi, la piena operatività della riforma, garantendo anche il rispetto del termine del primo maggio 2017 previsto dalla legge come data a partire dalla quale è riconosciuto il diritto all’Ape sociale (anche se il regolamento, come risulta ormai inevitabile, entrerà in vigore dopo tale data)”.

Pensioni anticipate ed Ape, le ultime news dal Consiglio di Stato.

Secondo quanto riporta l’agenzia Adnkronos, con l’entrata in vigore del regolamento, quindi, gli interessati potranno immediatamente presentare le domande volte ad ottenere il riconoscimento dei requisiti per accedere all’indennità, che potrà essere loro corrisposta, sussistendone tutte le condizioni, con decorrenza (anche retroattiva) dal primo maggio 2017. Considerata l’importanza della data di presentazione della domanda come criterio di priorità, tutti i lavoratori che non avranno immediata conoscenza della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del regolamento potrebbero esserne danneggiati. Al termine delle considerazioni il Consiglio di Stato sottolinea che sarà compito del governo valutare ”se sussistano le ragioni d’urgenza per prevedere l’entrata in vigore immediata del presente regolamento”.

Riforma pensioni, le ultime di Michele Raitano.

Le ultime news sul fronte pensioni vengono fornite da Michele Raitano, docente di Politica economica alla Sapienza di Roma, e con Roberto Ghiselli, segretario confederale della Cgil, nel forum organizzato dalla redazione di Rassegna Sindacale alla vigilia della ripresa del confronto tra governo e sindacati, la cosiddetta “fase due”, prevista per il 4 maggio. Raitano rilancia l’idea di una pensione di garanzia. Raitano sottolinea “che al di là dei pregi e dei motivi sicuramente apprezzabili per cui fu pensato, basati sulla flessibilità della spesa pubblica, è un sistema che incentiva a pagare i contributi. Se la mia pensione dipende da quanto verso e dall’età in cui ci vado, è evidente che contribuire è fruttuoso, a differenza del vecchio sistema che aveva forme d’incentivi perversi.

Questo sicuramente va considerato come un pregio. Il difetto sta invece nel fatto che la logica viene interpretata da alcuni come una forma di equità, nel senso che ognuno alla fine si riprende esattamente quello che ha versato. Così facendo, però, si ignorano le differenze innescate dal mercato del lavoro. Le basse contribuzioni in Italia dipendono dai malfunzionamenti nati dal ’96 a oggi – e molto presumibilmente lo stesso accadrà negli anni futuri – per cui assumere che il sistema pensionistico si debba basare solo su quanto una persona ha versato è probabilmente ingiusto dal punto di vista sociale”.

Sottolinea Raitano:” L’idea è che la pensione non potrà mai scendere sotto una determinata soglia e in tal caso deve intervenire lo Stato con un’integrazione, una garanzia, appunto…L’obiettivo è ottenere il 60 per cento dell’assegno pensionistico del salario medio di una persona vicina al pensionamento, che era poi lo stesso del protocollo sul welfare del 2007.”

Riforma pensioni, fase due: le ultime news ed il punto della settimana di Orietta Armiliato.

Le ultime news sul fronte riforma pensioni, fase due, cumulo e previdenza femminile vengono fornite da Orietta Armiliato, del Comitato Opzione donna social, nel consueto punto della settimana appena trascorsa. Esordisce così nel suo post di ieri:”Carissime, l’unica definizione per sintetizzare la settimana appena trascorsa é NERVOSA, complice senza ombra di dubbio il clima politico che coinvolge l’Italia, essendo in ballo il destino del maggior gruppo politico del nostro paese. Detto questo, siamo anche in attesa dell’avvio della Fase2, che ha in programma il suo appuntamento per il prossimo giovedì 4 Maggio, dove si inizierà a parlare dei temi di nostro diretto interesse.

Una notizia di questi giorni che ha innescato discussioni é stata quella di rendere gratuito il riscatto della laurea per la generazione dei nati dal 1980 al 2000, proposta dal sottosegretario all’Economia Pier Paolo Baretta e, questo, é quanto ha dichiarato al forum dei commercialisti tenutosi all’inizio della settimana :” la mia proposta è quella di fiscalizzare il periodo contributivo legato agli studi universitari’” chiaro é lo scopo, ovvero assicurare ai giovani un minimo di continuità contributiva in considerazione del fatto che i percorsi lavorativi sono sempre più discontinui e spesso con fasi trascorse senza versare contributi per mancanza di impiego. Naturalmente non sono mancate le polemiche, di cui la più gettonata é stata quella, per la verità poco edificante, che suona più o meno così :”e allora noi che abbiamo pagato?” e lascio a voi ogni conseguente considerazione.

Il tema della discontinuità lavorativa, é materia ben conosciuta al nostro Comitato che sta lavorando e sostenendo da sempre il tema della flessibilità previdenziale tanto che ne ha fatto suo l’obiettivo, una flessibilità che possa permettere l’accesso anticipato alla quiescenza da parte delle donne, platea che da sempre é stata vittima di questo genere di problema addebitabile al ruolo, spesso triplice, che svolge ovvero identificabile facilmente fra lavoratrice/figlia/madre con tutto ciò che ne deriva e che è collegato a quello che viene comunemente definito come “lavoro di cura”, compito gravoso cui sono sottoposte praticamente tutte le donne, ma che non trova una quantificazione in termini “remunerativi” e di cui, altra espressione, é la nostra più che legittima rivendicazione del CUMULO GRATUITO DEI CONTRIBUTI per accedere alla misura dell’Opzione Donne dove, appunto, le più penalizzate da contratti spot sono state le donne”.

Cumulo gratuito, la Armiliato riprende le importanti parole dell’onorevole Anna Giacobbe.

Sulla tematica del cumulo gratuito, la Armiliato riprende le parole dell’onorevole Anna Giacobbe:«Importanti parole su questa tematica, sono state spese dall’On.Anna Giacobbe (PD) membro della Commissione Lavoro alla Camera, in una nota pubblicata in questi giorni della quale riporto solo un piccolo ma significativo passaggio: “Soprattutto le donne continuano ad essere in credito verso un sistema che non riconosce più il peso del lavoro di cura che soprattutto loro ancora si sobbarcano.” Il passo é in riferimento alle condizioni che vigevano per il pensionamento delle donne, prima dell’avvento del decreto Salva Italia che comprende la riforma Monti-Fornero.

Vorrei sottolineare che questo Comitato é l’unico esistente sui Social che si occupa di questa tematica, tematica importante che può davvero aiutare le donne ad anticipare la quiescenza ma questione sulla quale già si é perso troppo tempo per “correre dietro” ad altri desiderata, vedi la proroga al 2018 di Opzione Donna, tema del quale preferirei non parlare ma che, stando alle ultime novità, non posso fare a meno di citare, essendo stata programmata nella seduta in Commissione al Senato di giovedì 4 Aprile pv. l’interrogazione D’Adda – Atto n. 3-03606 (in Commissione) Pubblicato il 22 marzo 2017, nella seduta n. 790, dove la Senatrice interroga il Governo sull’istituto dell’Opzione Donna ponendo questi due quesiti: se i previsti monitoraggi annuali siano stati effettuati e quali siano gli esiti; se il Ministro in indirizzo abbia intenzione di riprendere, nelle forme che riterrà opportune, la sperimentazione di “opzione donna” accanto e insieme ad altre soluzioni previdenziali.

Un’altra iniziativa della quale siamo venute a conoscenza questa settimana e che riporto solo per dovere di cronaca poiché mi ha indispettita ed irritata pesantemente, é stata quella di assumere l’impegno a sostenere la Proroga dell’Opzione Donna nonché il suo permanente inserimento nel panorama previdenziale, da parte di uno dei candidati alle primarie del Partito Democratico, Michele Emiliano (attuale Presidente della Regione Puglia in carica dal 26 giugno 2015, mantenendo in aspettativa il suo incarico nella magistratura e già sindaco di Bari dal 2004 al 2014).Davvero un’improbabile promessa che devo chiamare con quello che è a mio avviso il suo vero nome, ovvero “marchetta elettorale” per altro in “zona Cesarini”, fatta solo ed esclusivamente per piaggeria sulla pelle delle donne.Come sempre, ragioniamoci e poi discutiamone insieme».