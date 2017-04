Pensioni anticipate, Ape sociale. Lo slittamento dell’entrata in vigore dell’Ape sociale, misura per le pensioni anticipate con il costo a carico dello Stato, è ciò che temono i sindacati. “I ritardi accumulati nell’emanazione del Dpcm attuativo dell’Ape sociale, come abbiamo più volte fatto presente, potevano e dovevano essere evitati”, ha sottolineato Domenico Proietti, segretario confederale della Uil.

Il sindacalista ha affermato che c’è un’attesa significativa tra i lavoratori “che deve essere corrisposta anche attraverso un’informazione ampia e diffusa, al fine di rendere esigibili le importanti novità in direzione della flessibilità e dell’equità, introdotte nel sistema pensionistico”. La Uil, dunque, invita il Governo a non perdere ulteriore tempo e chiede che venga pubblicato il decreto al più presto.

Pensioni future, il riscatto della laurea ed altri interventi possibili.

In tema di pensioni future, Proietti qualche giorno fa ha proposto di rendere gratuito il riscatto della laurea, in accordo con quanto sostenuto dal Sottosegretario all’economia, Pier Paolo Baretta. Baretta ha precisato che la sua proposta è stata formulata in un convegno sul futuro previdenziale dei giovani, soprattutto, con riferimento alla generazione dei “Millennials”. Si inserisce, perciò, necessariamente, all’interno di un progetto più ampio che mira a creare le condizioni per un welfare più equo e sostenibile.

La generazione dei nati tra gli anni ’80 e gli anni 2000, quella dei cosiddetti Millennials, “presenta non solo tassi di disoccupazione nettamente più elevati rispetto a quelli delle coorti successive, ma anche un ingresso posticipato nel mondo del lavoro e percorsi lavorativi nettamente più frammentati” ha osservato. Per il sottosegretario lo Stato non riuscirà “da solo, ce la farà a colmare quello che si presenta come un vero e proprio divario generazionale”.

Per questo, accanto all’intervento a sostegno del diritto allo studio Baretta propone, “da un lato, un’integrazione esplicita e organica tra pubblico e privato (ad esempio, incentivando, anche tra i più giovani, l’adesione ai fondi pensione integrativi) e, dall’altro, la riforma del sistema fiscale (a cominciare dalle tax expenditures”. “Accanto a queste misure, serviranno sgravi contribuitivi per favorire l’ingresso e la permanenza nel mondo del lavoro, oltre a interventi di solidarietà sociale”, ha chiarito Baretta.

Pensioni future, le proposte dei sindacati.

Le pensioni future sono al centro dell’interesse della seconda fase di confronto sulle pensioni tra Governo e sindacati. Roberto Ghiselli, segretario confederale della Cgil, nel forum organizzato da Rassegna Sindacale ha sottolineato che “La pensione di garanzia, definiamola anche pensione per i giovani, è sicuramente “la priorità e ci auguriamo che il confronto abbia uno sbocco”.

Ghiselli ha illustrato gli aspetti fondamentali alla base della proposta dei sindacati per le pensioni future: “Il sistema pubblico continua a essere centrale. In prospettiva questo è importante, tanto più perché le persone cui ci si rivolge sono coloro che, con i redditi più bassi, precari e discontinui, hanno meno strumenti per accedere al sistema complementare. Secondo elemento, è una proposta nella logica previdenziale e non assistenziale, che incentiva e riconosce la disponibilità a stare nel mercato del lavoro valorizzando la contribuzione. Esattamente il contrario di quanto avviene oggi”.

“Qui vogliamo fare l’operazione inversa”, ha chiarito Ghiselli. “Finora abbiamo fatto un discorso unitario con Cisl e Uil”, ha sottolineato, “pensiamo alla prima fase del negoziato con il governo, quando si è discusso di Ape sociale e di lavoratori precoci, e quindi anche sulla pensione dei giovani, sulla flessibilità in uscita e l’aspettativa di vita attendiamo di ottenere la disponibilità delle altre confederazioni per arrivare a una proposta comune coinvolgendo anche categorie come Nidil e Filcams”.