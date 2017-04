Sereno variabile anticipazioni e news puntata di sabato 29 aprile 2017 – «Sereno oltre confine» – Eccoci con una nuova puntata di Sereno variabile, il programma di Rai 2 che secondo le ultime anticipazioni sui viaggi in compagnia di Osvaldo Bevilacqua ci porterà alla scoperta di attrazioni che questa volta sono oltre i confini del Bel Paese. Secondo le ultime anticipazioni la puntata di oggi sabato 29 aprile 2017 di Sereno Variabile ci propone la capitale del Portogallo, Lisbona e dintorni.

Sereno variabile anticipazioni puntata di sabato 29 aprile 2017 – «Chi non ha visto Lisbona non ha mai visto cosa buona!»

Trasferta oltre confine, dunque, per Osvaldo Bevilacqua e la troupe di Sereno Variabile. Secondo le anticipazioni e news sarà Lisbona la protagonista dello speciale. Guidati da Osvaldo andremo alla scoperta delle bellezze e delle eccellenze della vivace capitale portoghese, che ogni anno attira milioni di turisti da tutto il mondo. – Sereno Variabile – Un programma di turismo ideato e condotto da Osvaldo Bevilacqua, entrato nel Guinness World Records come trasmissione televisiva di viaggi di più lunga durata del mondo. In ogni puntata tanti spunti e idee per viaggiare e scoprire il patrimonio di arte, natura, storia, tradizioni e sapori del Bel Paese. In onda il sabato alle 17:05 su Rai2.